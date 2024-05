Notícias Governo do Estado reativa canal de doações via Pix para auxílio às vítimas das enchentes

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Iniciativa centraliza ajuda financeira e fornece segurança e transparência na destinação dos recursos. (Foto: Divulgação)

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul. Foi restabelecida a chave Pix (CNPJ: 92.958.800/0001-38), a mesma utilizada no ano passado, vinculada à conta bancária aberta pelo Banrisul. As contribuições em dinheiro podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas que tenham condições de ajudar as vítimas das enchentes.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.

Com o canal oficial de doações, o governo centraliza a ajuda financeira, fornece segurança aos doadores e amplia a transparência da alocação do dinheiro, uma vez que a movimentação dos recursos passará por auditoria e fiscalização do poder público.

Dados para doação

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, confirme que o nome da conta que aparece é “SOS Rio Grande do Sul” e que o banco é o Banrisul.

Rede de solidariedade

Diversas organizações criaram campanhas para arrecadar recursos para ajudar as vítimas. Caso da Central Única das Favelas (Cufa), que divulgou em seu perfil nas redes sociais informações sobre como e onde doar.

“A Cufa Rio Grande do Sul está mobilizada em função de auxiliar os afetados, contribuindo diretamente na logística de entrega de doações, as quais podem ser destinadas para os contatos sinalizados”, afirmou a organização. As doações podem ser encaminhadas para os representantes da ONG em Esteio, São Leopoldo, Montenegro, Alvorada, Porto Alegre, Vale do Taquari e outras regiões.

A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Porto Alegre também está arrecadando doações. São aceitas contribuições de alimentos não perecíveis, colchões, toalhas, roupas e produtos de higiene. Os itens podem ser entregues no saguão principal da Câmara, na avenida Loureiro da Silva, 255. Caso a doação seja em dinheiro, pode ser enviada por PIX, via chave e-mail: sobrenosbr@gmail.com. Para mais informações, entre em contato pelo fone/whats 51 98908-3072.

O estado do Paraná também iniciou uma campanha solidária SOS RS, que vai arrecadar doações de alimentos e produtos de limpeza para atender as regiões atingidas.A ação é promovida pelo Governo do Estado, por meio do Gabinete da Primeira-Dama e da Superintendência Geral de Ação Solidária, com apoio da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR).

Os quartéis do Corpo de Bombeiros receberão, até o dia 8 de maio, quatro tipos de produtos para serem distribuídos no Rio Grande do Sul: alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene e produtos de limpeza.

