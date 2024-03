Rio Grande do Sul Pacientes com sintomas de dengue terão reforço no atendimento no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de março de 2024

Segundo o governo, a liberação dos recursos busca enfrentar as fragilidades no atendimento. Foto: EBC

Com o intuito de reduzir a mortalidade pela dengue no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Saúde (SES) vai reforçar nos próximos dias o foco no atendimento aos pacientes com sintomas que procuram a rede de saúde.

Além da liberação de R$ 13,8 milhões para os municípios gaúchos para implementar e reforçar as ações de vigilância e assistência, está sendo elaborado, em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem (Coren), um termo para que as equipes de enfermagem possam requisitar hemogramas dos pacientes suspeitos.

Segundo o governo, a liberação dos recursos busca enfrentar as fragilidades no atendimento, para melhoria da estrutura da rede básica de saúde, abertura dos postos em horários estendidos e contratação de profissionais.

A medida pretende acelerar a identificação de casos, permitindo o tratamento imediato e reduzindo a letalidade da doença no Estado. Também será lançado nos próximos dias um aplicativo para facilitar o trabalho dos gestores e das equipes na classificação de risco e na orientação do manejo clínico dos casos. Adaptado do Painel Dengue RJ, o painel é o primeiro resultado concreto da colaboração entre os Estados que fazem parte do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).

“O aplicativo é muito simples e vai ser uma ferramenta importante para ajudar as equipes, que às vezes não têm rede para consultar o telessaúde e buscar alternativas. O aplicativo está ali no celular e visa à avaliação de risco e a questão do que fazer conforme o risco”, comentou a titular da SES, Arita Bergmann, durante a reunião da Comissão de Gestores Bipartite (CIB) desta quarta-feira (6).

“Somos o terceiro Estado em proporção de óbitos em relação ao número total de casos. A rede básica tem que ter disponibilidade de equipe e de reidratação”, acrescentou.

Outro foco importante é o combate ao mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. “A dengue é uma zoonose, de transmissão vetorial, então temos que cuidar da nossa casa para evitar uma alta de casos”, destacou a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri.

