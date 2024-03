Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul contabiliza mais de 1,7 milhão de veículos com o IPVA 2024 quitado

Por Redação O Sul | 6 de março de 2024

Até o momento, ingressaram nos cofres gaúchos R$ 2,6 bilhões. Foto: EBC Até o momento, ingressaram nos cofres gaúchos R$ 2,6 bilhões. (Foto: Divulgação) Foto: EBC

O governo do Rio Grande do Sul já contabiliza 1,7 milhão de veículos com o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 quitado.

Esse número equivale a 45,3% da frota tributável, ou seja, que efetivamente paga imposto, que é de 3,8 milhões de automóveis. Os dados foram contabilizados pela Receita Estadual até 29 de fevereiro. Até o fim de janeiro, o índice de veículos com o imposto pago estava em 40,7%.

Até o momento, ingressaram nos cofres gaúchos R$ 2,6 bilhões, o que corresponde a 52,31% da expectativa de arrecadação. Esse valor é a soma do pagamento antecipado à vista e da quitação das duas primeiras parcelas do imposto, no caso de quem optou pelo fracionamento.

Segundo o governo gaúcho, os recursos do IPVA são repartidos igualmente entre Estado e municípios, depois de descontados os 20% referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Descontos

Neste mês de março, o desconto é de 1% no pagamento do IPVA, tanto para a quitação integral quanto para a parcela. A redução máxima no mês pode chegar a 20,8%, considerando os descontos de Bom Motorista e de Bom Cidadão. O prazo para aderir ao parcelamento já terminou. A data de vencimento por placa se encerra em abril.

Pagamento

Para pagar, é preciso apresentar o código Renavam e a placa do carro nos bancos da rede credenciada: Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil e lotéricas da Caixa Econômica Federal. Também há a opção de pagamento por Pix em mais de 760 instituições – temporariamente, o QR Code só pode ser gerado no site do DetranRS. Junto ao IPVA, é possível quitar a taxa de licenciamento e as multas de trânsito.

