Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Leite esteve em Brasília para o Dia Mundial do Meio Ambiente. Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou nesta quarta-feira (5) que o Estado e os municípios gaúchos podem perder até R$ 10 bilhões em arrecadação de receita este ano devido aos estragos causados pelas enchentes.

“No que diz respeito à arrecadação, estimamos uma queda de R$ 6 bilhões a R$ 10 bilhões até o final deste ano para o Estado e os municípios, que precisam ser suportados pela União, assim como foi na pandemia, pois é o ente que tem essa capacidade”, declarou Leite.

Segundo o governador, a queda “muito forte” na arrecadação afetará a prestação de serviços à população pelo Estado.

“Tivemos a suspensão da dívida, mas esses recursos estão todos direcionados para a reconstrução. Eu tenho um fundo constituído para reconstrução com recursos da suspensão da dívida, no qual vou depositar esses valores, mas, por outro lado, a queda na arrecadação vai prejudicar a prestação de serviços e outros investimentos importantes do Estado”, afirmou.

De acordo com Leite, o Estado deverá criar um programa para a manutenção de emprego e renda, semelhante ao adotado na pandemia. “O governo vai pagar parte dos salários e possibilitar a redução temporária da jornada, até que possamos superar este momento e recompor as receitas do governo”, explicou.

Leite se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a cerimônia pelo Dia Mundial do Meio Ambiente. Ele afirmou que não se encontrou a sós com o presidente, mas com outros governadores.

Segundo o governador, ele entregou a Lula um documento com dois pontos críticos para o Rio Grande do Sul: manutenção de emprego e renda e reposição das perdas de receitas, tanto do Estado quanto dos municípios.

Assim como na pandemia, a proposta de manutenção de emprego e renda prevê que o governo pague parte dos salários e possibilite a redução da jornada de trabalho para a reconstrução de empresas que tiveram seus ativos afetados.

O governador estima que, de maio a julho, a perda de arrecadação será de pelo menos R$ 3 bilhões. O Estado deixará de pagar à União cerca de R$ 400 milhões por mês.

Lula visitará o Rio Grande do Sul na quinta-feira (6) para inspecionar as cidades atingidas pelas enchentes que, desde o fim de abril, provocaram danos na infraestrutura estadual e causaram pelo menos 173 mortes. Será a quarta vez que o chefe do Executivo federal irá ao Estado para avaliar os danos.

