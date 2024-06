Rio Grande do Sul Governo federal autoriza construção de nova ponte sobre o Rio Caí

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo o Ministério dos Transportes, obra custará R$ 31 milhões. Foto: Reprodução Segundo o Ministério dos Transportes, obra custará R$ 31 milhões. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro dos Transportes, Renan Filho, formalizou a ordem de serviço para a construção de uma nova ponte sobre o Rio Caí, na divisa entre os municípios de Nova Petrópolis e Caxias do Sul, na rodovia federal BR-116. O documento foi assinado em conjunto com os prefeitos Jorge Darlei Wolf e Adiló Didomenico.

A necessidade de uma nova ponte surgiu após a estrutura anterior ceder no pilar central em maio, devido à pressão do alto volume de água resultante das chuvas intensas que atingiram a Serra Gaúcha. O incidente levou à interdição da ponte em 12 de maio, tornando esse o único trecho totalmente bloqueado na BR-116.

Segundo o Ministério dos Transportes, a nova ponte terá um custo estimado em R$ 31 milhões e um prazo de execução de oito meses. No entanto, o ministro Renan Filho destacou a intenção de acelerar as obras, visando a entrega em seis meses. “Nós já temos os recursos e queremos entregá-la, no máximo, em seis meses”, afirmou.

O projeto da nova ponte inclui a utilização de tecnologias avançadas, eliminando a necessidade de um pilar central. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estão adaptando as margens do rio e construindo as cabeceiras para receber a nova estrutura.

Além disso, o plano autorizado pelo governo federal prevê a demolição da ponte antiga, que atualmente apresenta um trecho rebaixado. Para minimizar o impacto no tráfego, o Exército Brasileiro irá instalar uma ponte metálica provisória nos próximos dias, permitindo a retomada do trânsito na BR-116 durante a construção da nova ponte. Renan Filho estimou que a ponte provisória ficará pronta até o final da próxima semana, apesar do prazo de 15 dias solicitado pelo Exército.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-federal-autoriza-construcao-de-nova-ponte-sobre-o-rio-cai/

Governo federal autoriza construção de nova ponte sobre o Rio Caí

2024-06-05