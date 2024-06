Rio Grande do Sul Quatro universidades do Rio Grande do Sul entre as melhores do mundo

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Ufrgs é a melhor posicionada entre as gaúchas, aparecendo na faixa 691-700 do ranking global. Foto: Secom/Ufrgs A Ufrgs é a melhor posicionada entre as gaúchas, aparecendo na faixa 691-700 do ranking global. (Foto: Secom/Ufrgs) Foto: Secom/Ufrgs

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul tem quatro instituições de ensino superior listadas no QS World University Ranking 2025, divulgado na terça-feira (4) pela Quacquarelli Symonds (QS). As universidades gaúchas destacadas são a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

A Ufrgs é a melhor posicionada entre as gaúchas, aparecendo na faixa 691-700 do ranking global. Na América Latina, a instituição está na 32ª posição e no Brasil, na oitava. No ano passado, a Ufrgs também estava no grupo das posições 691-700 mundialmente, mas ocupava o 36º lugar na América Latina e o sétimo no Brasil.

As outras três universidades gaúchas – Pucrs, UFPel e UFSM – estão no grupo das posições 1.201-1.400. A QS avalia universidades com base em diferentes indicadores e o ranking de 2025 serve como um guia para alunos escolherem onde estudar no próximo ano.

Esta é a quarta edição do levantamento realizado pela empresa britânica. Entre as instituições brasileiras, a Universidade de São Paulo (USP) ocupa a primeira posição, sendo a segunda entre as universidades latino-americanas e a 92ª no ranking mundial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/quatro-universidades-do-rio-grande-do-sul-entre-as-melhores-do-mundo/

Quatro universidades do Rio Grande do Sul entre as melhores do mundo

2024-06-05