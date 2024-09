Economia Governo fecha acordo de reajuste salarial com 98% dos servidores federais

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

Impacto bilionário continua em 2026. Acordos com categorias chegaram a 45. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) divulgou nessa segunda-feira (2) que os reajustes e reestruturações de carreiras acordadas com os servidores do governo federal aprovadas ou em negociações contemplaram 98,2% dos servidores do Executivo.

Com os acordos firmados, o governo prevê impacto orçamentário de R$ 16 bilhões para o ano que vem. O maior peso, de R$ 10 bilhões, é decorrente do reajuste salarial dos professores federais, que representam um terço do quadro dos servidores. O aumento foi concedido após uma greve por quase 70 dias.

Em 2026, o impacto é de R$ 11 bilhões. Todos os acordos precisam passar pelo Congresso Nacional.

Segundo o MGI, até a semana passada foram fechados 45 acordos nas Mesas Específicas e Temporárias de Negociação. Servidores ganharam aumentos salariais para 2025 e 2026, com diferentes índices de correção.

O secretário de Relações do Trabalho, José Lopez Feijóo, destacou o empenho do MGI em retomar o diálogo com os servidores.

“As demandas ficaram represadas por muito tempo sem reajuste. Certamente as reinvindicações são maiores do que aquilo que foi o resultado dos acordos, mas tenho certeza de que todo os acordos foram positivos, pois repõem a inflação de um período inteiro e contemplam um aumento real”, afirmou.

Reajustes

Em 2023, o governo concedeu um reajuste linear concedido a todos os servidores, no valor de 9%, além do aumento no auxílio-alimentação.

Não houve reajuste em 2024. Considerando o ganho de 2023, reajustes salariais variam entre as carreiras, mas em média o aumento será de 28% em quatro anos, até 2026. Porém, o ministério não divulgou o dado de 2025.

Em 2024, houve novos reajustes em benefícios:

* reajuste no auxílio-alimentação de R$ 658,00 para R$ 1.000,00 (aumento de 52%);

* aumento de 51,1% nos recursos destinados à assistência à saúde suplementar (“auxílio-saúde”);

* aumento de 51,1% na assistência pré-escolar (“auxílio-creche”), de R$ 321,00 para R$ 484,90

— Acordos fechados nas Mesas Específicas e Temporárias:

* Carreiras da Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI

* Carreiras da Agência Nacional de Mineração – ANM

* Analistas Técnicos de Políticas Sociais – ATPS

* Analistas em Tecnologia da Informação – ATI

* Delegados e Peritos Criminais da Polícia Federal – PF

* Agentes, Escrivães e Papiloscopistas da Polícia Federal – PF

* Policiais Rodoviários Federais – PRF

* Agentes Federais de Execução Penal (Policiais Penais Federais) – PPF

* Auditores-Fiscais e Analistas Tributários da Receita Federal – RFB

* Especialista Federal em Assistência à Execução Penal e Técnico Federal de Apoio à Execução Penal – PPF

* Analistas e Técnicos do Banco Central do Brasil – BACEN

* Plano de Carreira dos Cargos de Atividades Técnicas e Auxiliares de Fiscalização Federal Agropecuária – PCTAF

* Auditores Fiscais Federais Agropecuários – AFFA

* Magistério Federal – PROIFES Federação

* Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE e PECs Setoriais – FAZENDA, CULTURA, entre outros – ERCE

* Carreiras da Previdência, Saúde e Trabalho – PST / Carreiras do Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS / Agentes de Combate às Endemias – Lei nº 13.026, de 03/09/2014

* Magistério Federal – ANDES-SN/SINASEFE

* Cargos Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE

* Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG

* CVM e SUSEP

* Carreira de Analista de Comércio Exterior

* Plano de Carreiras e Cargos do Hospital das Forças Armadas – PCCHFA

* Carreira de Planejamento e Orçamento

* Carreiras do IBGE

* Carreiras do IPEA

* Carreiras da PREVIC

* Oficiais e Agentes de Inteligência da ABIN

* Grupo DACTA

* Grupos de Apoio e de Informações da ABIN

* Carreiras do Meio Ambiente – IBAMA, ICMBio e MMA

* Médicos Peritos

* Tecnologia Militar – PCCTM

* DNIT – Carreiras e PEC

* INCRA/MDA – PCC Reforma e Desenvolvimento Agrário

* Peritos Federais Agrários

* Agências Reguladoras

* FNDE e INEP

* Assistentes e Oficiais de Chancelaria

* Diplomatas

* Carreiras da FIOCRUZ

* Carreiras do INMETRO

* Carreiras do INPI

* Carreiras da Ciência e Tecnologia, do Instituto Evandro Chagas – IEC e do Centro Nacional de Primatas – CENP

* Carreiras do INSS

* Analistas de Infraestrutura – AIE.

