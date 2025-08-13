Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Governo federal anuncia medidas para enfrentar o tarifaço de Donald Trump

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Ações incluem linha de crédito de R$ 30 bilhões e compras de comida que seria destinada aos EUA. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nessa quarta-feira (13) o plano de socorro para as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. O pacote estabelece uma série de instrumentos para auxiliar os exportadores afetados, de linhas de crédito subsidiado a compras governamentais, que poderão ser utilizados conforme as diretrizes da medida provisória (MP) enviada ao Congresso Nacional.

As medidas foram anunciadas em evento no Palácio do Planalto, com a presença de Lula, ministros e empresários. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AL), também participam.

A sobretaxa de 50% está em vigor desde 6 de agosto e atinge cerca de 55% da pauta exportadora brasileira para o país liderado por Donald Trump, como os setores de café, carnes, têxteis, açúcar e pescados. Ficaram de fora os embarques de suco de laranja, da indústria de aviões e de petróleo, por exemplo.

Críticas

Lula disse que os Estados Unidos tentam fazer uma “imagem de demônio” sobre pessoas com quem o país quer “brigar”, e que o Brasil está disposto a negociar.

“Nossos amigos americanos toda vez que querem brigar com alguém tentam criar a imagem de demônio com quem eles querem brigar. O Brasil não tinha qualquer razão para ser taxado. Nós respeitamos os direitos humanos”, afirmou. “Estamos em um debate que não é econômico, é político e com um teor ideológico.”

O vice-presidente Geraldo Alckmin, chamou de “injustiça” o tarifaço:

“Nós fizemos uma grande audiência, ouvindo o setor produtivo, agro, indústria, minerário, exportadores, empresas brasileiras, americanas e todos nós sabemos da injustiça que ocorre. Dos 10 produtos que os EUA mais exporta para nós, 8 têm tarifa zero.”

Ele anunciou ainda o aumento da alíquota do programa Reintegra, iniciativa do governo para incentivar as exportações. O programa permite que as empresas que exportam recebam de volta parte dos tributos pagos durante a produção de bens exportados.

O chefe da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil está sendo sancionado por ser mais “democrático” que o “agressor”. Ele disse que as medidas incluem ações como crédito, seguro e o Reintegra.

“Estamos em uma situação muito inusitada, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que seu agressor. É uma situação inédita e incomum no mundo”, afirmou. “Vamos enfrentar como já enfrentamos muitas situações difíceis e vamos superar essa situação que vem de fora para dentro, mas infelizmente com o apoio de setores radicalizados da sociedade.”

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que as medidas visam a proteger o país dos efeitos da “tarifação unilateral” dos EUA.

“O Brasil e o mundo são testemunhas que essa situação foi feita por quem atentou contra o Estado Democrático de Direito, e e essas medidas são uma defesa da nossa democracia contra novos ataques, por esse compromisso seguiremos construindo um país melhor e mais justo para todos”, afirmou.

O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, disse que a entidade contratou escritórios de advocacia nos EUA para ajudar no processo de tarifa:

“Aplaudo as medidas que são paliativos e vamos trabalhar muito duro para que possam ser superadas o mais breve possível.”

Linha de crédito

A principal medida de socorro é uma linha de crédito de até R$ 30 bilhões para empresas que comprovarem perdas com a taxação americana, sobretudo pequenos e médios negócios. Os juros serão subsidiados.

Em troca, os beneficiados terão de se comprometer a preservar empregos, mas haverá exceções para as empresas mais prejudicadas, com a exigência de outras contrapartidas. A estimativa do governo é que cerca de 10 mil empregos serão afetados pelo tarifaço. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) vai criar a Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego, órgão que será responsável pelo monitoramento destes postos, para verificar se serão realmente mantidos ou não.

Como adiantou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a MP ainda inclui mudanças estruturais no Fundo de Garantia à Exportação (FGE) para aprimorar os instrumentos de acesso ao comércio exterior pelas empresas brasileiras, sobretudo as pequenas e médias. Segundo Haddad, a mudança tende a auxiliar os setores que precisarão buscar alternativas ao mercado americano.

Atualmente, o fundo garante o pagamento de dívidas de importadores estrangeiros para empresas brasileiras que vendem produtos ou serviços para o exterior. O Fundo também atua na oferta de seguro de crédito à exportação e de financiamentos.

A partir da edição da MP, o FGE também poderá disponibilizar linhas de financiamento a empresas exportadoras de bens e serviços, bem como seus fornecedores, especialmente os impactados pela imposição de tarifas adicionais sobre exportações brasileiras aos EUA. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Crédito, empregos e mais: entenda o pacote do governo para socorrer exportadores após o tarifaço de Trump
https://www.osul.com.br/governo-federal-anuncia-medidas-para-enfrentar-o-tarifaco-de-donald-trump/ Governo federal anuncia medidas para enfrentar o tarifaço de Donald Trump 2025-08-13
Deixe seu comentário

Últimas

Política Bolsonaro nega participação em trama golpista, contesta delação de Mauro Cid e pede ao Supremo para ser absolvido
Porto Alegre Feira Ecológica do Bom Fim celebra 34 anos com festa aberta ao público neste sábado
Rio Grande do Sul Dívidas do IPVA 2025 no Rio Grande do Sul serão encaminhadas à Serasa neste domingo
Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia pacote de incentivos para profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual de ensino
Política Acareação: monitoramento de Alexandre de Moraes foi pedido “diretamente” por Bolsonaro, diz defesa do ex-assessor Marcelo Câmara
Brasil Saiba quem é o secretário do Ministério da Saúde que teve o visto revogado pelos Estados Unidos
Política Braga Netto nega ao Supremo ter participado de plano golpista e diz que o ministro Alexandre de Moraes é “parcial”
Mundo “Reforça o compromisso de Trump em punir regimes autoritários”, diz Eduardo Bolsonaro após o governo americano cancelar vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos
Política Lula diz que enviou carta convidando Donald Trump para participar da COP30, que acontecerá em Belém
Brasil Governo Trump cancela visto de secretário do Ministério da Saúde do Brasil por sua relação com o programa Mais Médicos
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Economia Crédito, empregos e mais: entenda o pacote do governo para socorrer exportadores após o tarifaço de Trump

Economia Inflação na Argentina vai a 1.9% em julho e registra o nível mais baixo no acumulado do ano

Economia Milei cancela vinda ao Brasil e frustra encontro com presidenciáveis de direita

Economia Dólar sobe e Bolsa aprofunda queda com plano do governo para reagir ao tarifaço de Trump