Brasil Governo federal divulga os locais de prova do “Enem dos concursos”

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

Os candidatos concorrerão a 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal Foto: Reprodução Os candidatos concorrerão a 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ministério da Gestão divulgou nesta quinta-feira (25) o cartão de confirmação de inscrição do Concurso Nacional Unificado, conhecido como “Enem dos concursos”.

O documento mostra o endereço onde cada candidato fará o exame no dia 5 de maio. Segundo o governo, as pessoas foram distribuídas em locais de prova em 228 cidades brasileiras, levando em consideração o CEP informado no momento da inscrição.

O cartão também tem informações como número da inscrição, horários das provas (manhã e tarde) e se a pessoa inscrita possui direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, por exemplo.

Para obter o documento, o candidato deve acessar a mesma página onde fez a inscrição. É necessário fazer login no endereço cpnu.cesgranrio.org.br/login com os dados da conta gov.br e clicar na Área do Candidato.

Segundo o governo federal, foram definidos 3.665 locais de aplicação e 75.730 salas, sendo que 94,6% da população está apta a participar do “Enem dos Concursos” com deslocamento de até 100 quilômetros.

Após emitir o cartão, os candidatos devem conferir se o município que indicaram no ato da inscrição está correto. “Se tiver qualquer tipo de erro, ou se o local de aplicação for muito distante, é importante entrar em contato com a Fundação Cesgranrio e pedir a correção do que for necessário”, afirmou o coordenador-geral de logística do concurso, Alexandre Retamal. O telefone é o 0800-701 2028.

Desde o dia 9 de fevereiro, no entanto, não é mais permitido mudar o município de realização do exame. “O que vale é o que foi declarado no ato da inscrição”, reforçou o coordenador.

O Ministério da Gestão também recomenda levar o cartão impresso no dia da prova, apesar de não ser obrigatório, junto com o documento de identidade original e caneta preta transparente.

Mas, por questões de segurança, não será permitido nenhum tipo de anotação no cartão de confirmação durante o exame.

Ao todo, mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram no “Enem dos concursos”. Os candidatos concorrerão a 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal.

