Governo federal pode fazer operação em postos de combustíveis no Brasil se houver aumento excessivo de preço

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

"Se aumentos ocorrerem em escala nacional, vamos abrir investigação para saber se esses aumentos são abusivos ou não", afirmou secretário Nacional do Consumidor Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

O secretário Nacional do Consumidor, Waddih Damous, afirmou nesta quarta-feira (01) que haverá fiscalização do governo federal nos postos de combustíveis no Brasil se houver aumento generalizado dos combustíveis, o que, de acordo com o secretário, ainda não foi identificado.

“Se aumentos ocorrerem em escala nacional, vamos abrir investigação para saber se esses aumentos são abusivos ou não”, afirmou. A secretaria é vinculada ao Ministério da Justiça. Em âmbito local, a atribuição de fiscalizar é dos Procons.

Integrantes do governo avaliam que aumentos são esperados neste atual contexto de retorno dos tributos. A percepção é de que nem todo aumento é abusivo, mas que, se nas próximas semanas, o reajuste no preço dos combustíveis for excessivo no país, isso demandaria uma operação do governo federal nos postos.

O acompanhamento de preços na esfera nacional é feito pelo Ministério de Minas e Energia, via ANP (Agência Nacional de Petróleo).

