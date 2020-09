Rio Grande do Sul Governo federal repassa R$ 25 milhões para a construção de barragem na Fronteira Oeste do RS

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Barragem preservará águas no período das cheias para que as famílias locais sejam abastecidas Foto: Divulgação Barragem preservará águas no período das cheias para que as famílias locais sejam abastecidas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul confirmou, nesta terça-feira (15), o repasse de R$ 25,8 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional para a construção da barragem do arroio Jaguari, localizada no município de São Gabriel, na Fronteira Oeste.

A obra, que está sob a responsabilidade do Departamento de Barragens da Secretaria Estadual de Obras e Habitação, beneficiará cerca de 240 mil habitantes integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria.

As cidades da região são afetadas sistematicamente por estiagem e enchentes. O empreendimento possibilitará abastecimento, além de garantir irrigação em propriedades rurais. Os municípios contemplados são Cacequi, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Rosário do Sul, Santana do Livramento e São Gabriel.

O titular da secretaria, José Stédile, lembrou que esteve em Brasília no ano passado prospectando recursos junto ao governo federal para a continuidade da intervenção. “A primeira fase da obra está 93% pronta; a segunda, conta com 24% de execução. No total, 63% da obra já foi concluída”, disse Stédile. O secretário destacou o empenho da Frente Parlamentar em Defesa da Agropecuária para a obtenção dos valores.

Com a realização de contenções que fazem parte da obra da barragem, no período das cheias as águas serão preservadas e mantidas para abastecimento das famílias da região. A barragem também garantirá a irrigação de 117 mil hectares da várzea do rio Jaguari.

Do custo total da obra, 99% são oriundos do governo federal, com 1% de contrapartida do Estado. Para a conclusão dos serviços, serão necessários aproximadamente mais R$ 20 milhões, conforme o governo gaúcho.

