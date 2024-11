Política Governo federal segue discutindo o pacote de corte de gastos nesta semana

Inicialmente, Haddad havia sinalizado que as medidas sairiam na última semana Foto: Lula Marques/Agência Brasil Inicialmente, Haddad havia sinalizado que as medidas sairiam na última semana. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O governo federal continuará discutindo nesta semana o pacote de corte de gastos. Depois de viajar a São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retorna a Brasília nesta segunda-feira (11) para dar início à terceira semana de tratativas.

Inicialmente, Haddad havia sinalizado que as medidas sairiam na última semana. Mas, depois de três reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o pacote ainda não foi anunciado.

Além disso, segundo o ministro da Fazenda, Lula queria apresentar as medidas aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O pacote contém medidas legislativas que precisam de apoio para aprovação no Congresso.

Mas, com a morte do seu pai, o presidente do Senado viajou para Belo Horizonte (MG) na sexta-feira.

O governo tem feito uma série de reuniões sobre o pacote necessário para manter o arcabouço fiscal – as regras das contas públicas – operante.

Haddad, que viajaria para a Europa na última semana, ficou no Brasil a pedido de Lula para avaliar as ações do governo frente ao momento de pressão inflacionária e alta do dólar.

A equipe econômica enfrenta resistência de ministros que comandam as pastas possivelmente afetadas pelo corte de gastos.

