Porto Alegre Governo gaúcho adia o leilão para a concessão do Cais Mauá, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Com a mudança de data, o leilão será realizado em 16 de novembro Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Com a mudança de data, o leilão será realizado em 16 de novembro. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governo do Rio Grande do Sul adiou o leilão para a concessão do Cais Mauá, em Porto Alegre, à iniciativa privada. Marcado inicialmente para a próxima segunda-feira (26), na B3, em São Paulo, o certame será realizado em 16 de novembro.

O governo do Estado informou que a decisão ocorreu “devido à solicitação formal de empresas interessadas na estruturação imobiliária no modelo de parceria público-privada para a revitalização do Cais Mauá”. Segundo o Palácio Piratini, “as empresas fizeram a solicitação ao governo para aprofundar os estudos sobre o edital”.

O projeto foi elaborado em parceria com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e o Consórcio Revitaliza. Os investimentos previstos em restauro, urbanização e revitalização somam R$ 355 milhões para as áreas concedidas. Outros R$ 20,5 milhões serão gastos anualmente para operação e manutenção das áreas sob concessão, ao longo de 30 anos de contrato.

Além disso, conforme o governo, haverá um conjunto de investimentos que serão realizados para o desenvolvimento imobiliário na área das docas do Cais Mauá, de acordo com o potencial construtivo.

