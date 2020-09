Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia investimentos de mais de R$ 60 milhões para a recuperação de rodovias

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

O anúncio foi feito por Eduardo Leite e pelo secretário Juvir Costella Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini O anúncio foi feito por Eduardo Leite e pelo secretário Juvir Costella. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta segunda-feira (21), com a participação de deputados estaduais e prefeitos, o governador Eduardo Leite e o secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella, anunciaram investimentos de R$ 60,6 milhões para a recuperação de rodovias em todas as regiões do Estado.

Do total de recursos, R$ 23,1 milhões serão para a pavimentação de estradas, R$ 28,25 milhões para a recuperação de trechos, R$ 7 milhões para convênios com municípios e R$ 2,3 milhões para projetos e estudos de futuras obras.

“Mesmo diante de tantas dificuldades financeiras, conseguimos um aporte de recursos para o Daer [Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem] a fim de viabilizar a conclusão ou pelo menos o andamento assegurado, sem paralisação, de obras importantes para promover o desenvolvimento do nosso Rio Grande do Sul, afinal, infraestrutura é um dos três pilares que elencamos para isso, junto com redução de burocracia e da carga tributária”, afirmou o governador.

A definição dos investimentos considerou obras já iniciadas – paralisadas ou com risco de parar por falta de recursos – e demandas regionais apontadas por parlamentares. “Vimos nos deputados o caminho para entender as demandas de cada região, afinal, eles foram eleitos pela população e escolhidos para representar e atender aos anseios de cada uma das regiões”, apontou Leite.

Serão pelo menos 28 rodovias que receberão intervenções, como obras de acessos asfálticos, conservação da pista, pavimentação e recuperação, incluindo estradas prejudicadas pelas fortes chuvas das últimas semanas. Há, ainda, mais três estradas que receberão valores para execução de projetos executivos e de estudos de viabilidade – passos iniciais importantes para tirar obras do papel.

“Nosso principal foco é retomar obras e concluí-las. Afinal, esse é o desejo de todo mundo, desde o Daer até as nossas comunidades que sonham com acessos asfálticos, com estradas de qualidade para trafegar e escoar a produção. Além disso, estamos viabilizando projetos de obras que têm caráter estratégico para algumas regiões do nosso Estado”, explicou o secretário Costella.

O governador Eduardo Leite também anunciou que o governo está estruturando um programa de apoio à infraestrutura urbana a ser executado nos próximos anos. Antes disso, segundo ele, o governo quer quitar os convênios existentes e que estão pendentes. “O que nós queremos é que o Daer tenha um fluxo garantido no orçamento para colocar em obras urbanas feitas em parceria com os municípios, de forma que se comece a execução sem parar até a conclusão”, destacou Leite.

