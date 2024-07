Rio Grande do Sul Governo gaúcho disponibiliza mais R$ 18 milhões para escolas estaduais atingidas pelas enchentes de maio

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

Os recursos devem ser utilizados para ações de reparo e custeio. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Os recursos devem ser utilizados para ações de reparo e custeio. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governo do Rio Grande do Sul anunciou nessa terça-feira (9) mais R$ 18 milhões para auxiliar a recuperação de escolas estaduais atingidas diretamente pelas enchentes de maio. Ao todo, os repasses beneficiam 636 instituições de ensino com recursos de R$ 20 mil, R$ 40 mil ou R$ 80 mil, conforme a gravidade dos danos. O dinheiro deverá ser utilizado em ações de reparo e custeio, como contratação de serviços de limpeza e compra de materiais.

Somado aos R$ 24,24 milhões que já foram repassados em junho, o montante totaliza até agora R$ 42,36 milhões em recursos destinados à recuperação e à manutenção das instituições de ensino. As transferências integram a parcela eventual de Autonomia Financeira focada nos eventos meteorológicos.

A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro.

