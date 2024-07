Rio Grande do Sul Instituto Estadual do Livro: programa “Autor Presente” estimula o contato de estudantes com a literatura

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

Iniciativa ampliou neste ano o número de contratações e os valores dos cachês aos participantes. (Foto: Marcello Campos/Arquivo CLL)

Criado há 52 anos pelo Instituto Estadual do Livro (IEL) para estimular atividades de leitura e literatura junto aos estudantes, o programa “Autor Presente” foi ampliado em 2024. O número de contratações de escritores, mediadores de leitura, contadores de histórias e especialistas em capacitação de professores mais do que triplicou, passando de 40 a 150.

O cachê dos protagonistas também está maior, com um reajuste de R$ 1 mil para R$ 1,5 mil. A iniciativa já recebeu neste ano R$ 620 mil em investimentos. Esse montante é composto por R$ 500 mil da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) e R$ 120 mil da Secretaria da Educação (Seduc).

Na lista de ações estão encontros entre o público escolar e escritores gaúchos (ou residentes no Rio Grande do Sul). A partir da leitura prévia da obra do autor convidado, o programa incentiva a realização de atividades que estimulem a fruição, criatividade, aumento do repertório literário dos alunos e promoção da cidadania.

O IEL colabora, ainda, por meio do desenvolvimento de material de apoio pedagógico e de roteiros de leitura para as edições do “Autor Presente”, além de adquirir publicações. Neste ano, o programa integra um investimento de R$ 1,77 milhão que o governo gaúcho anunciou no dia 4 de julho e que contemplando mais duas ações:

– “Artista na Escola”, que seleciona artistas para a realização de atividades em escolas públicas;

– “Caminhos Criativos”, focado em oferecer vagas de estágio em instituições culturais.

“A iniciativa já foi realizada por meio de diversos formatos, sem perder a sua essência e levando escritores para encontros com leitores, tanto no ambiente escolar quanto na comunidade em geral”, ressalta o IEL. “A abrangência não se limita a escolas, beneficiando também bibliotecas públicas e comunitárias, pontos de cultura, penitenciárias, fundações de atendimento socioeducativo (como a Fase) e lares para idosos, dentre outros.

Como participar

Podem se inscrever escritores de todo o Estado, desde que possuam ao menos três títulos próprios com registro na Biblioteca Nacional e que duas dessas obras estejam disponíveis para venda em versão impressa. Coletâneas e obras coletivas (com mais de um autor) não são aceitas.

Escritores interessados em participar devem preencher formulário específico e enviá-lo pelo e-mail autorpresente@gmail.com, juntamente com a documentação solicitada (a lista para pessoa física é diferente da exigida à jurídica). Mais informações podem ser obtidas no site cultura.rs.gov.br ou em ielrs.blogspot.com.

Observação: ao procurar pelo IEL na internet ou redes sociais, não confundir com sigla idêntica utilizada pelo Instituto Euvaldo Lodi, ligado à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

(Marcello Campos)

