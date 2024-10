Rio Grande do Sul Governo gaúcho inaugura unidade de internação e centro cirúrgico no Hospital Beneficente Alto Jacuí

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Segundo a Secretaria da Saúde do RS, as melhorias na unidade e nos blocos cirúrgicos devem ampliar a qualidade e a segurança no atendimento aos pacientes. Foto: Neemias Freitas/Ascom SES Segundo a Secretaria da Saúde do RS, as melhorias na unidade e nos blocos cirúrgicos devem ampliar a qualidade e a segurança no atendimento aos pacientes.(Foto: Neemias Freitas/Ascom SES) Foto: Neemias Freitas/Ascom SES

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foi inaugurada nesta segunda-feira (30/9) a nova unidade de internação do Sistema Único de Saúde (SUS) e o centro cirúrgico do Hospital Beneficente Alto Jacuí, em Não-Me-Toque. A reforma da unidade contou com um investimento de R$ 250 mil, provenientes do governo do Estado, através do Programa Avançar.

Segundo a Secretaria da Saúde do RS, as melhorias na unidade e nos blocos cirúrgicos devem ampliar a qualidade e a segurança no atendimento aos pacientes. Durante o evento, também foi firmado um contrato com o hospital através do Programa Assistir, que prevê o repasse anual de mais de R$ 2 milhões à instituição. O novo acordo contempla o aumento no número de cirurgias ginecológicas e urológicas.

Outro anúncio feito no local foi o investimento de R$ 650 mil, também pelo Programa Avançar, para a reforma e adequação da Central de Material e Esterilização (CME), além de obras na área de Nutrição e Dietética.

De acordo com o presidente do hospital, Paulo Roberto Cervi, a instituição, que está há 80 anos em operação, tem recebido apoio do governo estadual para seguir em expansão. A obra do centro cirúrgico contou com recursos próprios e verbas provenientes da prefeitura, da Câmara de Vereadores de Não-Me-Toque e de emendas parlamentares, somando mais de R$ 1 milhão.

