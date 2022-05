Geral Governo gaúcho inicia entrega de coletes balísticos que serão destinados a todos os agentes penitenciários do Estado

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2022

Superintendente da Susepe, José Giovani Rodrigues de Souza, e a delegada penitenciária Deisy Vergara participaram do ato. (Foto: Janna Martins/Susepe)

Um total de 267 coletes balísticos foram entregues, na segunda-feira (9) para a 5ª Região Penitenciária – Pelotas – pelo governo gaúcho, por meio da Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS) e da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). É o primeiro conjunto dos 4.914 coletes balísticos que devem ser entregues até o fim deste mês, garantindo um colete individual e uma pistola para cada agente penitenciário do Rio Grande do Sul, com recursos do Programa Avançar.

O superintendente da Susepe, José Giovani Rodrigues de Souza, afirmou que a entrega dos coletes representa mais segurança e proteção aos agentes penitenciários, com melhores condições para realizar o seu trabalho. “É a primeira vez da história da Susepe que os agentes recebem colete para uso próprio. Até então, o equipamento era compartilhado e, por não ter em número suficiente para todos que estavam de serviço, era destinado para o servidor que saía da unidade prisional em escoltas. Com essa entrega, o agente passa a ter a proteção durante todo o tempo de trabalho”, disse Giovani.

No ato, também foram entregues três fuzis 556 para a 5ª Região. Segundo a delegada penitenciária Deisy Vergara, esse investimento do Governo do Estado demonstra a valorização do trabalho dos servidores penitenciários. “Os equipamentos de prevenção e os armamentos são de grande importância para o sistema prisional. Temos muitos desafios ainda pela frente, mas esse apoio para a capacitação faz com que o servidor veja o quanto seu trabalho está sendo reconhecido”, afirmou.

Todos os agentes penitenciários também receberão pistolas Taurus TS9 para uso individual. “Assim que chegarem as munições, realizaremos essa entrega de 4.010 pistolas, com armamentos de uma tecnologia moderna e que asseguram aos servidores mais segurança no exercício de sua função. Esse investimento demonstra o reconhecimento do Governo com a necessidade específica dos profissionais da área da segurança”, complementou o superintendente. O investimento dos 4.914 coletes é de R$ 4 milhões e, o das 4.010 pistolas, soma R$ 7 milhões.

Também estavam presentes na entrega, administradores das unidades prisionais da região, os assessores da SJSPS Jonathan Silva e Mateus Schwartz dos Anjos e representantes do Grupo de Intervenção Regional da 5ª Região (GIR-5).

