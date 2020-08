Governo gaúcho oficializa a criação da 21ª região no mapa do Distanciamento Controlado

A partir da publicação de decreto pelo governo gaúcho nesta quinta-feira (06), o mapa do Distanciamento Controlado no Rio Grande do Sul passou a ter 21 divisões regionais.

A 21ª região reúne os 19 municípios das regiões Carbonífera e Costa Doce e recebeu o nome de Guaíba, o seu município mais populoso. Essas localidades foram desmembradas da região de Porto Alegre.

No modelo de Distanciamento Controlado, o Estado agrupou algumas das 30 divisões do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul a partir do critério da existência de hospitais de referência para leitos de UTI.

A criação de 40 leitos em Guaíba, Camaquã, Charqueadas e São Jerônimo fez com que o governo do Estado acatasse o pedido de desmembramento das regiões Carbonífera e Costa Doce da região de Porto Alegre.

“Essas regiões da Costa Doce e Carbonífera dependiam totalmente da rede hospitalar da Região Metropolitana, principalmente de Canoas e de Porto Alegre, e agora têm uma capacidade de 40 leitos de UTI”, afirmou o governador Eduardo Leite, ao anunciar a decisão durante transmissão ao vivo pela internet nesta quinta.

A nova subdivisão já será considerada nos cálculos da 14ª rodada do Distanciamento Controlado, cujo mapa preliminar será divulgado nesta sexta-feira (07).