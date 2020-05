Rio Grande do Sul Governo gaúcho paga nesta sexta nova parcela dos salários de abril dos servidores estaduais

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Estado quita a folha de abril para quem recebe até R$ 4 mil líquidos Foto: Divulgação Estado quita a folha de abril para quem recebe até R$ 4 mil líquidos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Secretaria da Fazenda do RS confirmou o pagamento de nova parcela, no valor de R$ 1.800, referente ao salário de abril dos servidores do Poder Executivo. O depósito ocorre nesta sexta-feira (29) nas contas dos servidores que recebem acima de R$ 2,2 mil líquidos.

Dessa forma, o Tesouro do Estado quita a folha de abril para quem recebe até R$ 4 mil líquidos, o que representa 73,4% dos vínculos.

Segundo o governo, a quitação total da folha de abril segue prevista para o dia 12 de junho, mas será antecipada caso a primeira parcela de R$ 486,3 milhões do auxílio financeiro (Lei Complementar 173/2020) seja depositada pela União antes disso, pois o repasse garantiria recursos suficientes para quitar o restante ainda em aberto.

