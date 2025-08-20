Rio Grande do Sul Governo gaúcho realiza pagamento do Volta por Cima e destina mais de R$ 1,3 milhão para atingidos pelas chuvas de junho

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Os benefícios foram creditados no Cartão Cidadão de 686 famílias de nove municípios e finalizam o sexto lote da iniciativa Foto: Maurício Tonetto/Secom (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governo do Estado pagou, nesta quarta-feira (20), mais de R$ 1,3 milhão dos recursos previstos pelo Programa Volta por Cima para famílias vítimas das chuvas intensas e enchentes no Rio Grande do Sul no período de 14 a 20 de junho de 2025. Os benefícios foram creditados no Cartão Cidadão de 686 famílias de nove municípios e finalizam o sexto lote da iniciativa.

Com o novo repasse, esta edição do programa já soma mais de RS 5,3 milhões em benefícios concedidos pelo Executivo gaúcho. Foram destinados R$ 2 mil para famílias desabrigadas ou desalojadas, de acordo com os seguintes critérios:

ter sido desabrigada ou desalojada em razão das chuvas intensas e enchentes ocorridas entre 14 e 20 de junho de 2025, conforme Decreto 58.235;

residir em município com Decreto de Situação de Emergência ou Calamidade Pública homologado pelo governo do Estado;

ter sido identificada como moradora de área atingida a partir de mapeamento realizado pelo governo estadual;

constar no Cadastro Único (CadÚnico) na condição de pobre ou extremamente pobre, com atualização nos últimos 12 meses.

Para saber se foram contemplados com o benefício nos lotes já pagos, os cidadãos podem fazer a consulta pelo número do CPF no site do Volta por Cima. O mapeamento de áreas atingidas está em constante atualização. Assim, famílias que atendam aos requisitos do programa e residam na mesma cidade podem receber o benefício em lotes diferentes.

A gestão do recurso do Volta por Cima compete à Secretaria de Desenvolvimento Social, com apoio da SPGG (Secretaria de Planejamento Governança e Gestão e da Secretaria da Fazenda), bem como do Banrisul. Além dos R$ 4 milhões inicialmente disponibilizados pelo governo gaúcho para esta edição do programa, foi realizado novo aporte de mais de R$ 1,3 milhão.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, a ação integra o Plano Rio Grande, programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Identificação das famílias beneficiárias

Famílias desalojadas ou desabrigadas serão automaticamente identificadas com base no cruzamento de dados oficiais de domicílio com o mapeamento das áreas atingidas. Estão sendo usados satélites com tecnologia SAR, que permite a observação mesmo em condições de pouca ou nenhuma luz e através de nuvens e chuva.

O levantamento é conduzido pelo Departamento de Economia e Estatística da SPGG, com apoio das prefeituras. Em casos excepcionais, em que não ocorra a inclusão automática dos beneficiários, a Sedes orientará os municípios para o cadastramento das famílias.

O pagamento

O valor do benefício é creditado no Cartão Cidadão da pessoa de referência de cada núcleo familiar. Podem utilizar o recurso, a partir desta quarta-feira, os beneficiários deste novo pagamento que já têm o cartão em mãos em função de outro programa do governo.

O programa

O Volta por Cima é fundamentado na Lei 15.977/2023, que autoriza a concessão de auxílios em situações de emergência ou calamidade pública. Desde sua criação, o programa tem desempenhado papel fundamental na assistência às vítimas dos eventos meteorológicos extremos.

Em 2023, o Volta por Cima beneficiou 23.533 famílias, com mais de R$ 37 milhões em repasses. Após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, a iniciativa atendeu mais de 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, desalojadas ou desabrigadas, totalizando mais de R$ 250 milhões em recursos estaduais.

