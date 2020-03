Rio Grande do Sul Governo gaúcho suspende por 120 dias a prova de vida para inativos e pensionistas

Por Redação O Sul | 22 de março de 2020

Idosos não devem ir a agências bancárias para a prova de vida Foto: Reprodução Idosos não devem ir a agências bancárias para a prova de vida. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo do Rio Grande do Sul suspendeu, por 120 dias, a chamada prova de vida – atualização de dados cadastrais dos idosos inativos e pensionistas do Estado.

Uma vez por ano, os inativos e pensionistas, ou seus procuradores, precisam comparecer a agências do Banrisul no mês do aniversário para comprovar que estão vivos a fim de que sejam evitados fraudes e pagamentos indevidos dos benefícios.

A medida é similar à anunciada pelo governo federal, que suspendeu por 120 dias a prova de vida dos beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

De acordo com o Tesouro do Estado, a medida será revista após 120 dias, que passaram a contar com o decreto 55.118, de 17 de março.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário