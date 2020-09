Rio Grande do Sul Governo lança edição atualizada do “Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul”

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atlas está disponível em https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/inicial. Foto: Reprodução Atlas está disponível em https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/inicial. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Produzido desde 1998, o tradicional Atlas socioeconômico do Rio Grande do Sul completa 22 anos com uma atualização. O destaque na versão, realizada pela equipe do Deplan/SPGG (Departamento de Planejamento Governamental da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão), está nos dados da área de Infraestrutura ligada ao Transporte e Energia.

Na publicação, as informações sobre o Rio Grande do Sul estão divididas em cinco macroáreas. Além de Infraestrutura, estão disponibilizados dados de Meio Ambiente, Demografia, Indicadores Sociais e Economia.

Na área de Transportes, foram mapeadas informações sobre os modais rodoviário e as rotas hidroviárias e da rede ferroviária, assim como as estruturas de geração e transmissão de energia elétrica.

“É uma publicação tradicional do Estado. O Atlas é respeitado e utilizado com frequência no meio acadêmico. Para os gestores públicos, acredito que colabora para subsidiar na elaboração de políticas com base em fatos e dados”, destaca o titular da SPGG, Claudio Gastal.

Após a atualização do portal, o Atlas também ganhará, ainda em 2020, uma nova versão no formato de livro digital. O lançamento está previsto para o período da Feira do Livro de Porto Alegre, que será realizada no formato on-line entre 30 de outubro a 15 de novembro.

O Atlas socioeconômico do Rio Grande do Sul teve sua primeira edição lançada em 1998, ainda impresso. Em 2002, houve nova impressão, e desde 2003 a obra passou a ser disponibilizado no formato eletrônico.

“O principal objetivo do Atlas é fornecer informações georreferenciadas e espacializadas sobre a realidade socioeconômica do Estado. Os dados são apresentados na forma de mapas temáticos, tabelas e gráficos acompanhados de textos explicativos que possibilitam diversos tipos de análises”, ressalta o diretor do Deplan/SPGG, Antonio Cargnin.

Alguns dados do Rio Grande do Sul no Atlas:

• RS é o quarto Estado brasileiro com a maior expectativa de vida.

• RS é o sexto Estado mais populoso do País.

• População total do RS em 2020 é de 11.422.973 habitantes.

• Cerca de 85% da população do RS vive em áreas urbanas.

• RS tem aproximadamente 17 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais.

• O Bioma Pampa, cuja ocorrência no Brasil é restrita ao RS, ocupa a metade sul do Estado, se estendendo por 63% do território gaúcho.

• RS é o quinto Estado em número de empregados formais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul