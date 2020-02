Esporte Governo lança projeto para promover direitos humanos no esporte

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Programa foi apresentado em partida da Supercopa em Brasília. Foto: Reprodução/Twitter Programa foi apresentado em partida da Supercopa em Brasília. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Em parceria com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), os ministérios da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e da Cidadania lançaram neste domingo (16), em Brasília, o Programa Integra Brasil, que pretende promover os direitos humanos na prática do futebol.

O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento, antes do início da partida entre Flamengo e Atlético Paranaense, pelo título da Supercopa, no Estádio Mané Garrincha. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e o secretário especial do Esporte, Décio Brasil, também estiveram presentes ao evento.

Com o lema “o Futebol nos Une”, o programa promoverá ações nas partidas. Entre os temas tratados, estão paz no futebol, combate às drogas, racismo, inclusão de pessoas com deficiência, direitos da criança e do adolescente, esporte como instrumento de inclusão social e combate à discriminação da mulher.

Cada mês contará com uma campanha específica, com ações em pelo menos dois jogos da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro. O programa também promoverá campanhas em regiões de vulnerabilidade social.

Alvorada

Ao sair do Palácio da Alvorada para acompanhar a partida no Mané Garrincha, o presidente Jair Bolsonaro conversou com o público que o aguardava do lado de fora, mas não deu declarações à imprensa. Ele apostou na vitória do Flamengo e fez um palpite para o placar da partida: 2×0 para o time carioca.

Também foram ao estádio para acompanhar o jogo os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Na final da Supercopa do Brasil, CAP v. FLA, com PR @jairbolsonaro , torcendo para o rubro-negro. pic.twitter.com/lrsHHhNVUt — Sergio Moro (@SF_Moro) February 16, 2020

