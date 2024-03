Política Governo Lula deve apresentar proposta para negociar dívida dos Estados ainda em março, diz o governador do RS

7 de março de 2024

Estados demandam flexibilização do regime de recuperação fiscal e redução dos juros nos contratos de dívida. São Paulo também pode entrar na negociação, afirma Leite Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Ministério da Fazenda deve se reunir com os Estados ainda em março para apresentar uma primeira proposta de negociação dos termos das dívidas com a União, segundo declaração do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nesta quinta-feira (07).

“A sinalização concreta [do ministério] de que teremos ainda em março uma primeira reunião do ministério com os estados que têm esse tema da dívida como mais importante para ter uma primeira proposta na mesa”, disse a jornalistas depois de reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

De acordo com Leite, a reunião será feita com os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O governador afirmou ainda que Goiás e São Paulo devem se juntar às negociações.

“É possível que o estado de São Paulo também se associe a essa demanda junto à União. Então, são os três estados que já mencionei [RS, MG e RJ], São Paulo e Goiás, mas é tema que atinge todos os estados que têm contratos de dívida com a União em menor ou maior grau”, disse.

