Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Janja não exerce cargo no governo federal, mas conta com uma equipe "informal" que exerce funções de assessoria à primeira-dama. Foto: Reprodução/Instagram

A Presidência da República pagou R$ 18 mil para quatro assessores da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, acompanharem a viagem dela como chefe da delegação brasileira na abertura da cúpula Nutrição para o Crescimento (N4G) em Paris, na França. Janja e os assistentes ficaram na capital francesa entre os dias 26 e 30 de março.

Ao todo, os assessores Claudio Adão, Edson Moura, Julia Camilo e Taynara Pretto receberam R$ 14.347 em diárias internacionais e R$ 3.695 em diárias nacionais.

Edson, Julia e Taynara ganharam R$ 3.580 em diárias internacionais cada, enquanto Cláudio recebeu R$ 3.605. Ele também teve um valor maior em diária nacional (R$ 995), enquanto os outros assistentes de Janja tiveram R$ 900.

A Cúpula N4G é uma mobilização de governos e de entidades privadas, ligada ao movimento olímpico. A capital francesa recebeu os jogos em 2024. A primeira foi organizada em Londres, pelo Reino Unido, em 2012. Depois houve edições em Milão, na Itália, em 2017, e em Tóquio, no Japão, em 2021.

A cúpula reúne representantes de governos, cientistas, sociedade civil, ONGs, empresas e entidades filantrópicas para discutir iniciativas e levantar fundos. Entre as experiências a serem compartilhadas estão o imposto sobre refrigerantes e bebidas açucaradas, obrigação de rótulos na embalagem de alimentos industrializados, alternativas ao leite materno.

No último sábado (29), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu as críticas sobre a viagem de Janja para Paris e afirmou que ela continuará fazendo “o que ela quiser” e que “mulher do presidente Lula” não nasceu para ser dona de casa.

“Ela vai continuar fazendo o que ela faz, porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa, ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser, e vai andar para onde ela quiser, é assim que eu acho que é o papel da mulher”, disse o petista.

O governo enfrenta um momento de queda de popularidade da própria Janja e de Lula. Desde o início das viagens onde representa o governo brasileiro, políticos de oposição fazem cobranças por uma maior transparência das suas agendas e despesas. Eles também afirmam que a primeira-dama exerce, de fato, uma função pública no Executivo.

Em uma pesquisa divulgada no último dia 21 pelo instituto PoderData, metade dos eleitores que conhecem Janja desaprovam a sua atuação no governo. Segundo o levantamento, dos 83% de eleitores entrevistados que disseram conhecer Janja “bem” ou “conhecer de ouvir falar”, 50% avaliam negativamente a participação dela, enquanto 29% aprovam e 21% não souberam responder.

Janja não exerce cargo no governo federal, mas conta com uma equipe “informal” que exerce funções de assessoria à primeira-dama e a acompanha em viagens ao exterior.

Após críticas à primeira-dama, a Advocacia-Geral da União (AGU) está elaborando um parecer para delimitar a atuação do cônjuge dos presidentes da República, em eventos institucionais.

Essa não é a primeira vez que Janja está em Paris representando o governo brasileiro. Em 2023, ela acompanhou Lula em uma viagem oficial, e a convite da primeira-dama francesa Brigitte Macron participou de um piquenique no Jardim do Perfumista, no Palácio de Versalhes. No ano passado, ela representou o Brasil na abertura das Olimpíadas sediadas na capital francesa.

(Estadão Conteúdo)

