Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Em resposta às iniciativas de Trump, o governo brasileiro tem priorizado a busca por um acordo que minimize os danos às exportações nacionais. Foto: Reprodução

O governo brasileiro enfrenta com preocupação a iminente imposição de tarifas adicionais por parte dos Estados Unidos, liderados pelo presidente Donald Trump. As medidas protecionistas americanas incluem tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio, além de automóveis fabricados fora dos EUA, e devem entrar em vigor nesta terça-feira (2). O impacto dessas taxas pode ser significativo para as exportações brasileiras.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou apreensão quanto aos efeitos dessas tarifas na economia global e nos consumidores americanos, alertando que tais medidas podem elevar os preços e contribuir para a inflação nos Estados Unidos. Lula enfatizou a necessidade de diálogo e cooperação internacional para resolver disputas comerciais, evitando ações unilaterais que prejudiquem o livre comércio.

Em resposta às iniciativas de Trump, o governo brasileiro tem priorizado a busca por um acordo que minimize os danos às exportações nacionais. Contudo, medidas de retaliação estão sendo consideradas caso as negociações não avancem. Entre as possíveis ações estão a elevação de tarifas sobre produtos americanos, como filmes de Hollywood, produtos de beleza e alimentos, além da possibilidade de quebra de patentes em setores estratégicos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que os Estados Unidos mantêm um superávit comercial com o Brasil, importando mais do que exportam para o país sul-americano. Diante desse cenário, Haddad afirmou que seria surpreendente se o Brasil fosse alvo de retaliações comerciais injustificadas, ressaltando o compromisso brasileiro com o diálogo e a cooperação econômica.

A população brasileira também tem manifestado opinião sobre o assunto. Uma pesquisa recente revelou que 49,5% dos entrevistados acreditam que o governo deveria retaliar as tarifas impostas por Trump. As medidas mais defendidas incluem o aumento de tarifas sobre produtos norte-americanos e o fortalecimento das relações comerciais com países concorrentes dos EUA, como a China.

Apesar das pressões internas e externas, o governo Lula tem adotado uma postura cautelosa, evitando retaliações imediatas. O objetivo é esgotar todas as possibilidades de negociação antes de recorrer a medidas mais drásticas. O presidente Lula não descartou a possibilidade de entrar em contato direto com Donald Trump para discutir as tarifas e buscar uma solução diplomática para o impasse.

Enquanto isso, o Brasil tem explorado alternativas para mitigar os impactos das tarifas americanas. Uma das medidas adotadas foi a eliminação de tarifas de importação sobre nove itens alimentícios essenciais, visando conter a inflação e aliviar o custo de vida da população. Essa iniciativa demonstra a disposição do governo em adotar políticas internas para enfrentar os desafios econômicos decorrentes das tensões comerciais internacionais.

A reeleição de Donald Trump em 2024 também trouxe incertezas adicionais para as relações bilaterais. Analistas apontam que, diante das políticas protecionistas dos EUA, o Brasil pode ser incentivado a fortalecer laços com outros parceiros comerciais, como a China, buscando diversificar mercados e reduzir a dependência do comércio com os americanos.

No âmbito internacional, o Brasil considera levar a disputa à Organização Mundial do Comércio (OMC), buscando uma resolução multilateral para as barreiras impostas pelos EUA. Essa estratégia visa reforçar o compromisso brasileiro com as regras do comércio internacional e buscar apoio de outros países afetados por medidas semelhantes.

