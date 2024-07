Geral Governo retoma parcialmente seu sistema de informações após ataque hacker

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Ministérios e órgãos atendidos pelo Sistema Eletrônico de Informações foram afetados. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) informou na manhã dessa quinta-feira (25) que conseguiu retomar parte dos serviços após o possível ataque hacker que deixou sistemas de informações fora do ar. Foi restabelecido às 17h31min de quarta-feira (24) o funcionamento da ferramenta que permite o diálogo entre órgãos do próprio governo federal, além de Estados e municípios.

O sistema citado é a plataforma Tramita GOV.BR, que faz o envio e o recebimento de processos administrativos eletrônicos e documentos entre órgãos. Há, ainda, outros nove ministérios com problemas no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), que faz a gestão de documentos e processos eletrônicos. Os dois integram o Processo Eletrônico Nacional (PEN), uma infraestrutura que abriga esses processos.

“As equipes do Ministério seguem trabalhando para normalizar o funcionamento do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) Multiórgãos em 9 ministérios. O MGI reforça que os demais 150 órgãos que utilizam o SEI não foram afetados”, informou a pasta por meio de nota, atribuindo o caso como um “incidente cibernético”.

Foram afetados pelo ataque cibernético os seguintes ministérios: da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; da Fazenda; dos Povos Indígenas; do Planejamento e Orçamento; do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; do Empreendedorismo; da Previdência Social; da Igualdade Racial; e das Mulheres. As falhas também foram registradas no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e na Casa da Moeda.

Ao identificar o problema, o MGI explicou que não foram afetados os serviços ofertados ao cidadão via Gov.Br. Na quarta-feira, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou a Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal (PF) para investigar o caso.

Em abril, o governo sofreu outro ataque hacker. Na época, o Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), que faz a gestão de pagamentos, foi comprometido, segundo informações do jornal Folha de S. Paulo. Os invasores tentaram movimentar R$ 9 milhões. Em resposta ao caso, os protocolos de segurança foram atualizados para fortalecer a proteção do sistema. As informações são do jornal O Tempo.

2024-07-25