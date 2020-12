Esporte GP de Sakhir: Perez aproveita erros da Mercedes e vence sua primeira na F1

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Sergio Perez venceu o Grande Prêmio de Sakhir Foto: XPB Images Sergio Perez venceu o Grande Prêmio de Sakhir. (Foto: XPB Images) Foto: XPB Images

Sergio Perez venceu o Grande Prêmio de Sakhir de Fórmula 1, penúltima etapa da temporada 2020, realizado neste domingo (6) no Circuito Internacional do Bahrein. Diferente da semana passada, no GP do Bahrein, o traçado utilizado para a corrida foi o chamado ‘Outer Loop’, apelidado de Oval pelos fãs da F1.

A surpreendente semana da Fórmula 1, que viu Pietro Fittipaldi fazendo sua estreia na Fórmula 1 no lugar de Romain Grosjean e Lewis Hamilton com Covid-19 e deixando sua vaga para George Russell, foi marcada pelos erros da equipe alemã e a primeira vitória na carreira de Perez – o 10º pódio do mexicano da F1, e a primeira do México desde 1970.

Foi um dia especial também para Esteban Ocon. O piloto da Renault conseguiu seu primeiro pódio na Fórmula 1 na segunda posição. Foi um final de semana que começou muito bom para o francês e terminou com um pódio importante para o jovem que terá Fernando Alonso como companheiro de equipe no ano que vem.

Lance Stroll completou o final de semana inesquecível para a Racing Point. O canadense terminou na terceira posição em seu terceiro pódio da carreira. Na próxima temporada, Stroll será acompanhado por Sebastian Vettel na equipe que assumirá a Aston Martin.

Carlos Sainz largou em oitavo e terminou na quarta posição, seguido por Daniel Ricciardo. Alexander Albon fez uma boa corrida e contou com uma boa estratégia da Red Bull para terminar na sexta posição, à frente do AlphaTauri de Daniil Kvyat.

Russell também teve um dia que não vais mais esquecer, mas pelos erros da Mercedes e a falta de sorte nos estágios finais da corrida. O britânico liderou os treinos de sexta-feira e largou na primeira fila, ao lado de Valtteri Bottas. Depois de uma largada impecável, Russell assumiu a liderança e parecia pronto para vencer com mais de metade da corrida.

Mas a Mercedes errou em uma troca de pneus de Russell, que agora corre o risco de ser desclassificado de uma corrida que lhe garantiu os primeiros pontos na Fórmula 1 – uma nona posição e a volta rápida da corrida. A equipe nem sequer precisava chamar seus pilotos para a troca de pneus, enquanto confortavelmente caminhava para mais uma dobradinha.

Bottas teve – novamente – um dos seus piores finais de semana como piloto da Mercedes. Depois de uma largada ruim, o finlandês perdeu posições nos estágios finais da corrida e foi apenas o oitavo colocado.

Não foi um bom dia para Max Verstappen e Charles Leclerc. O piloto da Ferrari causou o primeiro Safety Car Virtual da corrida ainda na primeira volta depois de um incidente com Sergio Perez. Verstappen não conseguiu desviar, acertou as proteções e abandonou a corrida. Foi o fim da corrida também para Leclerc.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte