Arte foi feita neste sábado (6), em frente ao condomínio de onde Miguel Otávio caiu, no Centro do Recife.

Um galpão no Cais de Santa Rita, no Centro do Recife, ganhou, neste sábado (6), um grafite em homenagem a Miguel Otávio, de 5 anos, que morreu, na terça-feira (2), após cair do 9º andar de um prédio de luxo.

A arte foi feita em frente ao Condomínio Píer Maurício de Nassau, que integra o conjunto conhecido como Torres Gêmeas, onde a criança sofreu o acidente. quando estava sob a guarda da patroa da mãe.

“Quando vi as notícias, fiquei muito inquieto. Isso mexeu muito comigo. Eu tinha que fazer alguma coisa que estivesse ao meu alcance”, disse Leo Gospel, autor do grafite.

Além do nome da criança, o grafite traz a frase “Te amo, mãe”. No muro, também foram grafitadas palavras como “amizade”, “luta”, “força” e “justiça”.

“Quando perdi meu pai, a imagem que ficou foi dele no necrotério. Não queria que a família de Miguel ficasse com uma imagem ruim dele”, contou.

Do outro lado, no interior do prédio, uma faixa preta com a hashtag #JustiçaPorMiguel foi colocada na área comum do edifício. No alto, em um dos andares, uma faixa preta também foi colocada na janela.

Na sexta (5), um protesto reuniu pessoas que lamentaram a morte da criança e pediram justiça. Com faixas e cartazes, os participantes do ato se concentraram em frente ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, no Campo das Princesas, e caminharam em direção ao Cais de Santa Rita.

Em frente ao condomínio de onde Miguel caiu, os integrantes da manifestação se deitaram no chão. A mãe, o pai e a avó do garoto estiveram no ato.

Uma ilustração feita pelo cartunista carioca Kinho viralizou nas redes sociais e emocionou os internautas. O desenho mostra o menino Miguel Otávio com asas de anjo sendo recebido por Jesus, no céu.

Acidente

Miguel morreu ao cair do 9º andar de um edifício de luxo no Recife após a mãe descer para passear com o cachorro dos patrões e deixar o menino aos cuidados da patroa.

A empregadora foi autuada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas não teve o nome divulgado pela Polícia Civil. Ela foi presa em flagrante e liberada para responder em liberdade após pagar R$ 20 mil de fiança.

Na quinta-feira (4), Mirtes contou em entrevista que era empregada doméstica do prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker (PSB), e da esposa dele, Sarí Côrte Real.

Ela afirmou que foi a primeira vez que “confiou o filho a ela [patroa] e ela deixou o menino ir para a morte”. À noite, a ex-patroa divulgou uma carta dizendo ser “absolutamente solidária” ao sofrimento da ex-funcionária.