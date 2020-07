Magazine Grazi Massafera passeia com a filha em um shopping do Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Grazi tem a guarda compartilhada de Sofia com Cauã Reymond.. (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois de viajar com o namorado, Caio Castro, Grazi Massafera foi fotografada nesta quarta-feira (22) num shopping da Zona Sul do Rio acompanhada da filha, Sofia, já com 8 anos. A menina, fruto do casamento da atriz com Cauã Reymond, levou uma amiga com ela. Grazi, simpática como de costume, posou com fãs. Todos dando um bom exemplo usando máscaras.

Grazi tem a guarda compartilhada de Sofia com Cauã Reymond. A cada quinze dias, a menina, que é a cara dos pais famosos, fica com um. Sofia, inclusive, se dá muito bem com Caio, namorado da mãe, e com a “madrasta” Mariana Goldfarb.

Caminhada na praia

Nesta quarta, Grazi também caminhou na Zona Sul do Rio. A atriz foi vista andando na areia e na calçada, aproveitando o dia ensolarado. Na ocasião, a loira estava sozinha quando foi clicada por paparazzi, sem a presença do namorado Caio Castro.

De regata branca, shortinho, boné, óculos de sol, cabelo preso, doleira e tênis, a loira fez sua caminhada vespertina. Grazi também usou máscara para se proteger da pandemia de coronavírus e manteve o distanciamento social.

Beleza em casal

Caio Castro e Grazi, um dos casais mais bonitos do momento, estiveram na Human Clinic para a realização de procedimentos estéticos.

O ator já é frequentador há um ano do espaço e agora levou sua namorada para ser cuidada pelo dermatologista Dr. Ivan Rollemberg, conhecido por ser o “queridinho dos famosos”.

O casal passou a tarde inteira na clínica realizando alguns procedimentos estéticos com o trio de especialistas: Dr. Ivan Rollemberg, Dra. Luciana Passoni e Dra. Erica Monteiro.

