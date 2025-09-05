Grêmio Grêmio anuncia a contratação do meia-atacante Willian

O ex-jogador de Corinthians e Chelsea reforçará o time gaúcho até o final de 2026. Foto: Divulgação/Grêmio

O Grêmio anunciou, nessa sexta-feira (5), a chegada do ponta Willian, de 37 anos. O ex-jogador de Corinthians e Chelsea reforçará o time gaúcho até o final de 2026.

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa à sua torcida que alcançou um acordo com o meia-atacante Willian para reforçar a equipe. Ele chegou a Porto Alegre realizou exames médicos e assinou contrato visando à disputa do Campeonato Brasileiro 2025 e da temporada 2026”, escreveu o clube em comunicado.

Após encerrar seu contrato com o Fulham, da Inglaterra, Willian estava sem clube desde o início de julho. Suas passagens pela Inglaterra o tornaram o sul-americano com mais jogos na principal liga do futebol mundial, com 327 partidas disputadas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já havia divulgado a contratação do atacante, colocando uma imagem do jogador com a camisa do Tricolor em seu site oficial.

Na última temporada do futebol europeu, Willian atuou por Olympiacos, da Grécia, e Fulham. Ao todo, ele jogou 23 partidas, não marcou nenhum gol e distribuiu apenas uma assistência.

Durante sua carreira no futebol europeu, Willian foi também nome assíduo nas convocações da Seleção Brasileira. Pela Canarinho, o jogador disputou as Copas do Mundo em 2014 e 2018, e foi campeão da Copa América de 2019, no Brasil. Pelas seleções de base, foi campeão do Sul-Americano Sub-20 em 2007.

Revelado pelo Timão, o veterano teve uma segunda passagem pelo time paulista, entre 2021 e 2022. Ele realizou 45 jogos no seu retorno, anotando um gol e seis assistências.

O Grêmio retorna aos gramados no dia 13 de setembro, pelo Brasileirão. Às 16h (de Brasília), o Tricolor recebe o Mirassol, na Arena do Grêmio.

