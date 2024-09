Grêmio Grêmio apresenta o Flecha Negra, novo mascote em homenagem a Tarcísio

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ele foi inspirado no craque Tarcísio, ídolo gremista que conquistou diversos títulos importantes Foto: Lucas Uebel/Grêmio Novo mascote é apresentado a torcida do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Antes da bola rolar entre Grêmio e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (22), o Tricolor apresentou para o torcedor seu novo mascote, o Flecha Negra.

Ele foi inspirado no craque Tarcísio, ídolo gremista que conquistou diversos títulos importantes. Além disso, ele foi o atleta que mais vestiu a camisa do Grêmio, com 723 jogos, e o segundo maior goleador com 228 gols.

Criado por Caio Barbalho, o desenho venceu o concurso promovido pelo clube no ano passado, que contou com mais de 80 concorrentes. Os filhos de Tarcísio Flecha Negra, Gabriela, Marcelo e Roberta, e os netos, José Tarciso Neto e Ana Laura foram convidados para participar desse momento junto com a torcida gremista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-apresenta-o-flecha-negra-novo-mascote-em-homenagem-a-tarcisio/

Grêmio apresenta o Flecha Negra, novo mascote em homenagem a Tarcísio

2024-09-23