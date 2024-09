Inter Zagueiro Gabriel Mercado se lesiona e preocupa o Inter para os próximos jogos

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Zagueiro se lesionou e precisou deixar o campo de maca Foto: Ricardo Duarte/Internacional Zagueiro se lesiona e precisa deixar o campo de maca. (Foto: Ricardo Duarte/internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O zagueiro do Inter Gabriel Mercado saiu de campo no último domingo (22) aos 32 minutos de partida contra o São Paulo pelo Brasileirão. O atleta precisou ser retirado de maca e sentindo muitas dores no joelho esquerdo e deve passar por exames para verificar a gravidade. Mercado foi levado direto para o vestiário do Morumbis para os primeiros testes. Rogel, de 28 anos, foi o escolhido por Roger Machado pra substituir Mercado.

“A gente precisa avaliar. É precoce a gente falar da extensão, precisa de uma avaliação melhor. Mas é um perda que a gente sabe que é muito importante, tendo em vista a mobilização dos jogadores quando ele saiu do campo”, disse o treinador em coletiva de imprensa após a vitória colorada.

O Inter volta a campo na próxima quarta-feira (25) contra o Reb Bull Bragantino. O jogo atrasado e referente a 16° rodada do Brasileirão ocorrerá às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/zagueiro-gabriel-mercado-se-lesiona-e-preocupa-o-inter-para-os-proximos-jogos/

Zagueiro Gabriel Mercado se lesiona e preocupa o Inter para os próximos jogos

2024-09-23