Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Flamengo disse que Carlinhos (D) sofreu injúria racial de torcedores gremistas Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grêmio busca novas medidas para solucionar caso de possível racismo contra jogador do Flamengo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta segunda-feira (23), O Grêmio se posicionou sobre a acusação de racismo feita pelo Flamengo após a partida de domingo (22) na Arena, em Porto Alegre. O clube gaúcho disse que indagou o torcedor responsável e o indagou sobre o episódio.

“Indagado pelo Clube, o torcedor informou que costuma acompanhar os jogos sempre da mesma posição, nas cadeiras próximas ao túnel de acesso ao campo. Disse que, após presenciar o ato do atleta do Flamengo de quebrar a cabine do VAR, falou “tá brabinho?”, frase que foi repetida por uma criança que estava ao seu lado”, afirmou.

O clube informou ainda que “está à disposição das autoridades públicas e desportivas para colaborar com o caso”

“O Grêmio estuda ainda outras medidas relativas ao episódio. E aproveita para reforçar o seu compromisso contra qualquer tipo de discriminação. Esclarece que tem um amplo trabalho de combate ao racismo. E que, além disso, vai sempre fazer todo o possível para identificar e punir torcedores que, eventualmente, cometerem qualquer tipo de ilegalidade no ambiente dos jogos”, completou.

No comunicado, o clube fala somente sobre o vídeo citado pelo Flamengo e não responde a acusação do clube carioca de que o atacante Carlinhos teria escutado imitações de macaco.

Entenda o caso

Aos 12 minutos da segunda etapa da vitória por 3 a 2 do Grêmio sobre o Flamengo, Carlinhos recebeu cartão vermelho direto por atingir o zagueiro Kannemann, do Grêmio, sem a bola.

O atacante do Flamengo reclamou muito da decisão da arbitragem e, ao deixar o campo, deu um soco no acrílico da cabine do VAR na beira do gramado da Arena do Grêmio.

Após a partida, o portal Lance! divulgou um vídeo do jogador no túnel que da acesso aos vestiários, em que torcedores do Grêmio proferem xingamentos ao atleta. O portal disse que eram ofensas racistas, e o clube se manifestou.

“O atleta Carlinhos sofreu injúrias raciais ao deixar o campo após ser expulso na partida deste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre. O jogador diz ter escutado imitações de macaco e, em um vídeo de uma matéria do veículo Lance!, ouve-se nitidamente uma voz proferindo a palavra ‘macaquinho’. O Flamengo apoia totalmente o atleta, repudia o ocorrido e aguarda posicionamento da CBF”

Porém, torcedores gremistas questionam a publicação do vídeo do site de notícias e disseram que foi dito “tá bravinho”, não “macaquinho”.

Comunicado oficial completo do Grêmio sobre o caso

Após a vitória sobre o Flamengo na Arena, o Grêmio tomou conhecimento da publicação do jornal Lance! com a denúncia de um suposto caso de injúria racial envolvendo dois torcedores do Grêmio contra o jogador Carlinhos, do Flamengo. O caso teria ocorrido durante a passagem dele pelo túnel de acesso ao vestiário, depois de ter sido expulso de campo e vandalizado a cabine do VAR.

Diante de denúncia tão grave, o Grêmio tomou todas as providências para elucidar os fatos, pois o Clube é o maior interessado em saber exatamente o que ocorreu para aplicar as punições de forma justa. Sendo assim, ainda ontem à noite, o Grêmio identificou o torcedor responsável pelo que foi dito ao jogador do Flamengo.

Indagado pelo Clube, o torcedor afirmou que costuma acompanhar os jogos sempre da mesma posição, nas cadeiras próximas ao túnel de acesso ao campo. Disse que, após presenciar o ato do atleta do Flamengo de quebrar a cabine do VAR, falou “tá brabinho?”, frase que foi repetida por uma criança que estava ao seu lado.

O Grêmio estuda ainda outras medidas relativas ao episódio. E aproveita para reforçar o seu compromisso contra qualquer tipo de discriminação. Esclarece que tem um amplo trabalho de combate ao racismo. E que, além disso, vai sempre fazer todo o possível para identificar e punir torcedores que, eventualmente, cometerem qualquer tipo de ilegalidade no ambiente dos jogos.

O clube está à disposição das autoridades públicas e desportivas para colaborar com o caso.

