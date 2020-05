Grêmio Grêmio confirma que Leonardo Gomes irá passar por nova intervenção cirúrgica

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Lateral sofreu uma fratura patelar durante a recuperação Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio oficializou, no final da tarde desta terça-feira (19), que o lateral Leonardo Gomes será submetido por uma nova intervenção cirúrgica, para correção de uma fratura patelar no joelho direito. O procedimento será realizado ainda nesta semana, após o jogador apresentar dores durante o tratamento de fisioterapia.

Leonardo voltou a apresentar dores no local e foi submetido a novos exames. Ainda, nesta terça-feira, o diretor médico do tricolor, Ciro Simoni, realizou uma videoconferência como o médico responsável pela cirurgia do atleta, realizada em São Paulo, para obter novas informações.

Conforme a nota divulgada pelo clube, o jogador sofreu uma fratura patelar no joelho direito. Em entrevista à Rádio Grenal, o diretor médico Ciro Simoni explicou que a decisão pelo novo procedimento foi tomada em conjunto: “Se pensou em tratamento conservador, mas optamos pela cirurgia, e que seria realizada o mais rápido possível. Esse é um procedimento bem mais simples. É uma questão que não podemos decidir sozinhos. É preciso conversar com o atleta (Leonardo Gomes), direção, colegas do clube e, ainda, o médico que realizou a cirurgia anterior.O Leonardo Gomes participou das conversas, e a cabeça dele tá muito boa. O desejo dele é fazer a cirurgia aqui em Porto Alegre e o mais rápido possível”, explicou.

Conforme o diretor médico, trata-se de um procedimento mais simples e a expectativa é que o lateral possa voltar ao trabalho de fisioterapia 15 dias depois da cirurgia, que será realizada ainda nesta semana. A data oficial ainda não foi divulgada.

O problema de Leonardo foi contraído ainda no passado, na Copa do Brasil, na partida contra o Athletico-PR. Na ocasião, o jogador sofreu uma entorse e posteriormente, com a análise dos exames de imagem foi diagnosticada o grau da lesão. O lateral-direito teve constatado um rompimento no ligamento cruzado posterior do joelho direito. Posteriormente, foi submetido a uma cirurgia para a reconstituição do ligamento.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

