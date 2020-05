Inter Inter mantém otimismo por retorno do futebol para evitar novos cortes no clube

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Com a proposta de retomada do Campeonato Gaúcho, o Inter se mostra confiante que o futebol no Rio Grande do Sul possa retornar na segunda metade do mês de julho, conforme a previsão inicial da FGF (Federação Gaúcha de Futebol). O otimismo do clube também visa evitar novas medidas de redução no orçamento, através do planejamento para enfrentar o período de mais 60 dias.

Em entrevista à Rádio Grenal, nesta quarta-feira (20), o vice-presidente Alexandre Chaves Barcellos, destacou que o planejamento de crise do clube foi estimado para o enfrentamento da crise da Covid-19 pelo período de mais dois meses. Caso não se confirme a volta do futebol até o início de agosto, o dirigente confirmou que novas medidas precisarão ser avaliadas.

“Nos organizamos para suportar por mais 60 dias, ou seja, para retomada do futebol na segunda metade de julho, início de agosto. Se não for assim, vamos precisar analisar novas medidas”, declarou Barcellos.

O Inter estima uma perda de R$ 100 milhões nas receitas previstas para 2020 devido à paralisação do futebol e toma uma série de medidas para cortar gastos. A meta do clube é reduzir o orçamento em 30% – o que representa mais de R$ 110 milhões. O clube anunciou a demissão de mais de 40 demissões de funcionários, com um alívio de R$ 300 mil mensais aos cofres.

Na última semana, a direção também anunciou uma nova renegociação quanto aos vencimentos do grupo de jogadores. Conforme a MP 936, foi acordado com o elenco uma redução de 25% nos salários durante a pandemia do coronavírus. “Esse diálogo permanente que a gestão tem com os atletas nos trouxe credibilidade com eles. Sempre tivemos uma relação transparante, passando aos jogadores o que podemos entregar”, declarou o vice-presidente.

A partir da aprovação da proposta de retomada do Campeonato Gaúcho, o dirigente mostra otimismo pela volta da competição na data estimada: “Analisando o ótimo trabalho do governador do estado, temos confiança que o futebol possa voltar na segunda metade de julho, como é a previsão”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

