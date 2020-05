Inter Sob supervisão de Eduardo Coudet, treino no Inter prioriza a troca de passes

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Divididos em grupos, os jogadores trabalharam jogadas de um ou no máximo dois toques. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Seguindo a terceira semana de atividades, o treino do Inter dessa quarta-feira (20) priorizou a troca de passes. Ainda divididos em pequenos grupos, os jogadores trabalharam jogadas de um ou no máximo dois toques, no gramado do CT Parque Gigante.

Supervisionados pelo técnico Eduardo Coudet, o grupo segue treinando a partir das regras de distanciamento das autoridades. O que, neste momento, impede a realização de atividades coletivas, por exemplo. Após os trabalhos com a bola, os atletas também praticaram futevôlei na quadra de areia ao lado do campo.

O planejamento de atividades ainda seguirá nesta quinta (21) e sexta-feira (22). O final de semana será de folga, enquanto se aguarda pelo retorno das competições.

Otimismo

Com a proposta de retomada do Campeonato Gaúcho, o Inter se mostra confiante que o futebol no Rio Grande do Sul possa retornar na segunda metade do mês de julho, conforme a previsão inicial da FGF (Federação Gaúcha de Futebol). O otimismo do clube também visa evitar novas medidas de redução no orçamento, através do planejamento para enfrentar o período de mais 60 dias.

Em entrevista à Rádio Grenal, o vice-presidente Alexandre Chaves Barcellos, destacou que o planejamento de crise do Clube foi estimado para o enfrentamento da crise da covid-19 pelo período de mais dois meses. Caso não se confirme a volta do futebol até o início de agosto, o dirigente confirmou que novas medidas precisarão ser avaliadas.

“Nos organizamos para suportar por mais 60 dias, ou seja, para retomada do futebol na segunda metade de julho, início de agosto. Se não for assim, vamos precisar analisar novas medidas”, declarou Barcellos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter