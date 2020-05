Inter Inter oficializa renovação de contrato com meia Praxedes

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Novo vínculo vai até abril de 2025 Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

O Inter, de forma oficial, comunicou a ampliação do vínculo do meia Praxedes. O novo contrato passa a valer até abril de 2025. Destaque na campanha da conquista da Copa São Paulo de Futebol Jr., o jovem de 18 anos já integra a equipe profissional, onde já soma quatro jogos com o técnico Eduardo Coudet.

A oficialização ocorreu na manhã desta quinta-feira. Ao lado do presidente Marcelo Medeiros e do vice de futebol Alessandro Barcelos, o jogador possou para foto no gramado do CT Parque Gigante e comemorou o novo passo na carreira: “Muito feliz, cheguei faz pouco tempo, mas o Clube me deu um voto de confiança e eu fico muito grato. Penso em ganhar muitos títulos e fazer história no clube”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

