Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

RS - FUTEBOL/TREINO GREMIO - ESPORTES - Jogadores do Gremio realizam treino durante a tarde desta sexta-feira no Centro de Treinamentos Luiz Carvalho, na preparacao para o Campeonato Gaucho 2019. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Longe dos gramados desde setembro de 2019, diante de uma lesão grave no joelho direito, Leonardo Gomes gerou alerta no Departamento Médico do Grêmio. Em processo final de recuperação, o lateral voltou a sentir dores e passou por novos exames. A informação é da Rádio Grenal.

O problema de Leonardo foi contraído ainda no passado, na Copa do Brasil, na partida contra o Athletico-PR. Na ocasião, o jogador sofreu uma entorse e posteriormente, com a análise dos exames de imagem foi diagnosticada o grau da lesão. O lateral-direito teve constatado um rompimento no ligamento cruzado posterior do joelho direito. Posteriormente, foi submetido a uma cirurgia para a reconstituição do ligamento.

Desde então, o atleta tem seguido o processo de recuperação. E, neste reinício dos trabalhos, seguindo com a fisioterapia. Contudo, conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, voltou a apresentar dores no local e foi submetido a novos exames. Ainda, nesta terça-feira, o diretor médico do tricolor Ciro Simoni irá realizar uma videoconferência como o médico responsável pela cirurgia do atleta, realizada em São Paulo, para obter novas informações. Dores no final no tratamento, podem ser consideradas “normal”, mas haverá novas avaliações para evitar possíveis agravamentos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

