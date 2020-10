Foram definidos os confrontos da dupla Grenal para as oitavas de final da Copa Libertadores. O sorteio foi realizado no início da tarde dessa sexta-feira (23), na sede da Conmebol. Os 8 times que passaram em segundo nos seus respectivos grupos foram separados em um pote e outros 8, que foram os líderes dos grupos, em outro pote.

O Grêmio enfrenta o Guarani, e o Inter encara o Boca Juniors. O tricolor jogará a primeira partida no Paraguai, e decidirá na Arena. Já o Inter, joga a primeira partida no Beira-Rio e terá o confronto definido na Bombonera.

No caso do Grêmio o jogo de ida, em Assunção, está previsto para o dia 25 de novembro. A volta, na Arena, para 2 de dezembro — estas são as datas-base e, portanto, podem sofrer pequenos ajustes. Se o tricolor avançar, enfrentará Santos ou LDU nas quartas. Um Gre-Nal é possível nas semifinais.

Já no caso do Inter, o jogo de ida, em Porto Alegre, está previsto para o dia 25 de novembro. A volta, na Bombonera, para 2 de dezembro. Se avançar na competição, pode ter como adversário Flamengo ou Racing.

Confira os demais confrontos: