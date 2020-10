Esporte Coudet destaca time misto, lamenta erros mas comemora classificação para as oitavas da Libertadores

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O Inter garantiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores mesmo com a derrota de 2 a 1 para a Universidad Católica, na noite da última quinta-feira (22). No Estádio San Carlos de Apoquindo, o Colorado saiu na frente com D’Alessandro, mas sofreu a virada com dois gols de Zampedri após falhas da defesa.

O técnico Eduardo Coudet ressaltou a importância da equipe como um todo, que contou apenas com 3 titulares na noite passada, Marcelo Lomba, Víctor Cuesta e Uendel, mas lamentou a quantidade de chances perdidas no ataque. ”Fizemos um jogo muito bom para uma equipe que nunca tinha iniciado dessa maneira. Tivemos situações claras para sair em vantagem. Creio que pagamos caro alguns erros. Mas a equipe foi bem de visitante, criamos situações. Estivemos para passar à frente em duas ou três jogadas muito claras, mas não conseguimos concluir.”

Quando questionado sobre um possível descontentamento dos torcedores com a equipe, Coudet aumentou o tom e rebateu a pergunta: “Está descontente a torcida pela atuação… Por classificar às oitavas de final da Libertadores e ser primeiro do Brasileirão? Certamente está descontente quem fez a pergunta. Não sei se todos os torcedores estão descontentes“.

Líder do Campeonato Brasileiro e visando o confronto contra o Flamengo, que tem o mesmo número de pontos do colorado, Coudet negou que a utilização de boa parte dos reservas fosse ”excesso de confiança”, mas sim ressaltou que a disputa simultânea de duas competições complica na formação das equipes titulares. ”Tomei a decisão de que estes eram os jogadores que iam iniciar e cumprimos o objetivo de classificar. Não gostamos de perder. Muito difícil estar competindo em duas competições como Brasileirão e Libertadores. Estamos sendo protagonistas nas duas. É o que mais destaco desse grupo que está fazendo um grande esforço.”

Mesmo com a derrota, o Inter garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores como segundo colocado do Grupo E graças ao saldo de gols, no sorteio realizado no início da tarde dessa sexta-feira (23), o Inter terá como adversário o Boca Juniors.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

