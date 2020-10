Esporte Oitavas da Libertadores terá confrontos entre Brasil e Argentina

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Três dos seis clubes brasileiros fazem duelos com equipes hermanas. Foto: Twitter/CONMEBOL Libertadores Três dos seis clubes brasileiros fazem duelos com equipes hermanas. (Foto: Twitter/CONMEBOL Libertadores) Foto: Twitter/CONMEBOL Libertadores

Três dos seis representantes brasileiros nas oitavas de final da Copa Libertadores da América terão pela frente adversários argentinos. O sorteio das partidas e dos cruzamentos foi realizado nesta sexta-feira (23), na sede da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), em Luque (Paraguai).

Atual campeão e na busca pelo terceiro título, o Flamengo medirá forças com o Racing, que levantou a taça em 1967. Duas vezes ganhador, o Internacional terá como rival o Boca Juniors, dono de seis troféus sul-americanos. Já o Athletico Paranaense – que busca a glória inédita – enfrentará o River Plate, tetra da América e vice em 2019.O Santos também enfrentará um campeão da Libertadores no mata-mata, mas vindo do Equador. Com três títulos, o Peixe será adversário da LDU, que ganhou o torneio em 2008.

Palmeiras e Grêmio são os únicos times do país que não terão rivais com título de Libertadores no currículo. Atrás do bicampeonato, o Verdão – que fez a melhor campanha da primeira fase – terá pela frente o estreante Delfín, do Equador. Já o Tricolor Gaúcho, que persegue o tetra do continente, pegará o Guaraní, do Paraguai.

Por terem encerrado a fase de grupos na liderança, Flamengo, Santos, Palmeiras e Grêmio realizarão o segundo e decisivo jogo dos respectivos confrontos em casa. Athletico e Inter, que ficaram em segundo lugar, serão mandantes na primeira partida. Os duelos de ida ocorrerão entre 24 e 25 de novembro, enquanto os de volta estão previstos para os dias 1 e 2 de dezembro. A decisão da Libertadores será em 2021, no Maracanã.

Os cruzamentos do mata-mata indicam confrontos entre brasileiros nas quartas e até em uma semifinal, caso as equipes avancem. O ganhador de Santos e LDU enfrenta quem passar de Grêmio e Guaraní. Há a possibilidade de santistas e tricolores reeditarem o duelo que definiu vaga na final da Libertadores em 2007. Na ocasião, os gaúchos levaram a melhor.

Já o vencedor entre Flamengo e Racing terá como adversário o classificado entre Inter e Boca. Caso sigam adiante, rubro-negros e colorados voltariam a se encontrar pelas quartas de final, como aconteceu em 2019. No ano passado, os cariocas seguiram adiante para enfrentar o Grêmio na semifinal, em outro confronto que pode se repetir.

🤩 ¡Los partidos de octavos de final de la #Libertadores 2020! 📅 Los encuentros de ida serán la semana del 24/11 y las revanchas la semana del 1/12. 🤔 ¿Cuál es el cruce más difícil? pic.twitter.com/odsMNwmK10 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2020

