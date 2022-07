Futebol Grêmio é superado pelo RB Bragantinho pelo Campeonato Brasileiro Sub-20

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2022

O Tricolor tem mais uma rodada pela competição, mas sem chances matemáticas de classificação. (Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA)

A equipe do Grêmio acabou sendo superada pelo time do RB Bragantino por 3 a 0, neste sábado (30). O jogo foi válido pela 8° rodada do Brasileiro Sub-20 e ocorreu no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. O Tricolor ainda tem mais uma rodada pela competição, mas sem chances matemáticas de classificação.

Com o resultado, o Grêmio fica com 9 pontos no grupo B da tabela de classificação.

O próximo adversário do Tricolor será o Santos, em jogo válido pela 9° e última rodada. O confronto será às 15h do dia 7 de agosto, no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Profissional – Já a equipe principal está de folga neste final de semana. Os atletas voltam às atividades na próxima segunda-feira (1°), às 15h30. O foco da comissão técnica é preparar o time tricolor para o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro Série B, que será diante do Guarani, no dia 5 de agosto, fora de casa.

Gurias Gremistas

Focadas na reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro e na busca pela classificação às quartas de final da competição, as Gurias Gremistas encerraram neste sábado, mais uma semana de preparação. O foco total neste primeiro momento está no próximo duelo pelo nacional, diante do São José, que acontece na quarta-feira (3), em São José dos Campos (SP).

Neste domingo, o grupo recebe um dia de descanso, para na segunda-feira (1º) realizar a última atividade antes do duelo com o São José. A delegação embarca na terça (2), no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, com destino a São Paulo.

