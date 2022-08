Futebol Profissional do Grêmio volta a treinar nesta segunda com foco no duelo com o Guarani

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

Foco da comissão técnica é preparar o time tricolor para o próximo confronto pelo Brasileirão Série B. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Depois de uma folga no final de semana, a equipe principal do grêmio retomam as atividades na tarde desta segunda-feira (1°).

O foco da comissão técnica segue na preparação do time tricolor para o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro Série B, que será diante do Guarani, na sexta-feira (5), em Campinas (SP).

Mas antes do breve recesso, os jogadores fizeram trabalhos técnicos que priorizaram passes rápidos e a posse de bola. Os trabalhos iniciaram sob o comando do preparador físico Reverson Pimentel, que orientou o grupo em uma atividade de mobilidade e aquecimento. Logo depois, foi a vez do comandante Roger Machado passar para o grupo o treino técnico do dia.

Os goleiros também realizaram trabalhos com o preparador Mauri Lima, além de realizar corridas na academia.

Assim como em julho, o Grêmio terá três partidas dentro de casa e três jogos fora da Arena agora em Agosto. Confira os compromissos dos gremistas, após os atletas enfrentarem o Bugre nesta semana:

– Grêmio jogará contra o Operário, na Arena, em uma terça-feira (9);

– Tricolor irá à Alagoas para jogar contra o CRB, em um sábado (13);

– Próximo ao final do mês, Grêmio e Cruzeiro se enfrentam na Arena, em um domingo (21);

– Também na Arena, na sexta-feira (26), os gremistas recebem o Ituano;

– Para encerrar a agenda de jogos no mês, a equipe tricolor enfrenta o Criciúma no dia 30, uma terça-feira.

Para a partida desta sexta, contra o Guarani no estádio Brinco de Ouro, o Tricolor gaúcho terá a oportunidade de quebrar a sequência de empates que tem em jogos fora de casa dentro da competição nacional. A equipe gaúcha fez nove dos seus 10 empates no torneio, jogando longe de seus domínios.

O duelo entre Grêmio e Guarani é válido pela 22ª rodada da Série B 2022.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas voltam a campo pelo Brasileiro A1 na tarde da próxima quarta-feira (3), diante do São José-SP.

A partida, válida pela 14ª rodada da competição, será disputada no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, a partir das 15h. A equipe gremista busca os três pontos e a classificação para a próxima fase do campeonato.

Os torcedores que desejam ir ao estádio poderão apoiar e assistir de perto a partida. O acesso será gratuito e é necessário adquirir o voucher pela plataforma de ingressos Sympla – www.sympla.com.br. No dia do confronto, também serão disponibilizados bilhetes na entrada principal do Estádio Martins Pereira.

