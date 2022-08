Futebol Técnico do PSG elogia parceria entre Neymar e Messi após título na França

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

O primeiro gol do PSG saiu de uma assistência do craque da seleção brasileira para Messi. (Foto: Reprodução/Twitter)

O Paris Saint-Germain conquistou a Supercopa da França ao superar o Nantes, mas Neymar e Messi roubaram os holofotes da partida após um grande jogo. Christophe Galtier, comandante da equipe, comentou sobre a parceria entre os jogadores sul-americanos.

“Neymar e Messi se conhecem há algumas temporadas e estão se redescobrindo aqui. Eles têm uma relação técnica real e um desejo de fazer coisas juntos”, afirmou.

O primeiro gol do PSG saiu de uma assistência do craque da seleção brasileira para Messi. Neymar também anotou um gol de falta e sofreu pênalti na segunda etapa após ser lançado na área pelo argentino. Na cobrança, o camisa 10 anotou seu segundo gol.

No sábado, o Paris Saint-Germain visita o Clermont pela estreia do Campeonato Francês. O clube mira a conquista dos principais títulos em disputa no ano que pode marcar o fim do trio Neymar, Messi e Mbappé.

Na primeira disputa por taça da temporada, o PSG derrotou o Nantes por 4 a 0 e se sagrou campeão da Supercopa da França, competição que reúne o campeão da Ligue 1 e da Copa Francesa. O jogo foi realizado no estádio Bloomfield, em Tel-Aviv, Israel, e os parisienses conquistaram seu 11° título do torneio.

Em uma partida repleta de golaços, o PSG foi dominante do início ao fim e não teve grandes dificuldades para vencer o primeiro troféu da temporada e da era Christophe Galtier. Mbappé, suspenso, não jogou a decisão, por outro lado as novas contratações do clube, Vitinha e Mukiele participaram da conquista.

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Messi recebeu passe enfiado de Neymar, driblou o goleiro e abriu o placar. No último lance, o brasileiro fez um belíssimo gol de falta.

Na segunda etapa, Sérgio Ramos aproveitou a bola na área e mandou para as redes de calcanhar, marcando o terceiro gol do jogo. No fim, Neymar sofreu pênalti e o mesmo bateu para dar números finais a partida.

Após brilhar no duelo contra o Nantes pela Supercopa da França, Neymar fez questão de abafar qualquer crise que possa existir no vestiário do Paris Saint-Germain. Em entrevista após o jogo, o camisa 10 também elogiou Messi e Kylian Mbappé, embora o astro francês não tenha participado do jogo por estar suspenso.

“Foi uma boa partida. Havia um título (em disputa) e queríamos ganhar. Messi é o Messi para sempre. Ele não vai mudar e seguirá sendo o jogador que fará diferença. Espero que nesta temporada, nós três fiquemos. Se Kylian, Leo e eu estivermos bem, o PSG estará bem”, afirmou. As informações são do site Lance e do jornal O Globo.

