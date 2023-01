Grêmio Grêmio empata com o Cruzeiro-AL na estreia da Copa São Paulo 2023

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Com o empate, o Grêmio fica na segunda colocação do Grupo 8 Foto: Renan Jardim/Grêmio Com o empate, o Grêmio fica na segunda colocação do Grupo 8 (Foto: Renan Jardim/Grêmio) Foto: Renan Jardim/Grêmio

O Grêmio fez a sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior com um empate. Na noite desta segunda-feira (2), atuando no estádio José Lancha Filho, na cidade de Franca, em São Paulo, o Grêmio ficou no 0 a 0 com o Cruzeiro-AL. O resultado deixa o Tricolor na segunda colocação do Grupo 8.

Em um gramado pesado pela chuva, o Grêmio foi ameaçar o gol adversário pela primeira vez aos 19 minutos de partida. Zinho entrou na área pela esquerda e aparou o cruzamento que veio do lado direito. Logo rolou a bola para trás onde estava Kauan Kelvin. Livre de marcação tentou o chute de primeira, mas a bola saiu mascada, nas mãos do goleiro.

O time de Arapiraca teve a primeira boa oportunidade aos 34 minutos. Em forte chute cruzado, o goleiro Arthur conseguiu espalmar para frente. No rebote, o atacante adversário bateu travado com o zagueiro João Pedro e a bola ficou mansa para o arqueiro gremista.

Para o segundo tempo, a equipe voltou sem trocas. Logo no início, Zinho escapou da marcação em velocidade pela esquerda para cruzar rasteiro na pequena área. Kauan Kelvin fechou para raspar a bola de carrinho, mas não suficiente para empurrar ao gol. O time adversário teve oportunidade aos 11 minutos, em chute de fora da área que o goleiro Arthur espalmou para escanteio.

Aos 30 minutos, mais duas trocas no Tricolor. Entraram Lucas Caniggia e Gustavo Gomes, para as saídas de Pedro Clemente e Kauan Kelvin. Sete minutos depois, Hiago deu a pifada para Wesley Costa e o defensor o puxou a um passo da risca da grande área. Assim recebeu o segundo amarelo, por consequência sendo expulso de campo.

O resultado deixou o Grêmio na segunda colocação do Grupo 8, com um ponto somado. Volta à campo na quinta-feira, às 19h30, contra o Guarani. A equipe de Campinas goleou a Francana pelo placar de 4 a 1 e lidera a chave.

Escalação gremista: Arthur; Cristiano, João Pedro, Viery e Wesley Costa; Mila (Jefinho) e Hiago; Zinho (Cheron), Kauan Kelvin (Gustavo Gomes) e Rubens; Pedro Clemente (Lucas Caniggia). Técnico: Luís Eduardo.

