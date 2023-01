Inter Kaique Rocha rescinde contrato com o Inter e não joga mais pelo clube gaúcho

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

O jogador de 21 anos desembarcou no Beira-Rio em agosto de 2021 Foto: Ricardo Duarte/Inter O jogador de 21 anos desembarcou no Beira-Rio em agosto de 2021 (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter se reapresentou na segunda-feira (2), após parada para as festas de fim de ano. O que chamou a atenção na volta do recesso foi a ausência do zagueiro Kaique Rocha. Segundo os repórteres que estavam presente no CT Parque Gigante, o defensor saiu antes mesmo do treinamento.

O defensor já sabia que não estava nos planos do Colorado e solicitou a direção do clube gaúcho para rescindir o seu contrato. O clube também não manifestou interesse em exercer a opção de compra do jogador, de cerca de 700 mil euros.

Kaique Rocha tem 21 anos e desembarcou no estádio Beira-Rio, em agosto de 2021. Em sua primeira temporada, participou de apenas três partidas. Em 2022, foi titular com o ex-técnico Alexander Medina, mas sofreu uma lesão muscular na 1° rodada do Brasileirão.

