Mundo China aumenta preço de gasolina e diesel

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo comunicado oficial, as alterações chinesas seguem as recentes mudanças nos preços do petróleo no mercado internacional. Foto: Reprodução Segundo comunicado oficial, as alterações chinesas seguem as recentes mudanças nos preços do petróleo no mercado internacional. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês) da China informou nesta terça-feira (3) que aumentará os preços da gasolina e do diesel em 250 yuans e 240 yuans, respectivamente.

Segundo comunicado oficial, as alterações seguem as recentes mudanças nos preços do petróleo no mercado internacional e “de acordo com o atual mecanismo de formação do preço do petróleo refinado”.

A Comissão ressalta ainda que empresas como PetroChina, Sinopec e CNOOC deverão organizar a produção e o transporte para garantir um “abastecimento estável no mercado e implementação rigorosa da política nacional de preços”.

No último dia 19 de dezembro, a NDRC havia anunciado uma redução do preço das commodities, também em resposta a mudanças nos preços de petróleo no mercado internacional.

A redução havia sido a 480 yuans por tonelada de gasolina e a 460 yuans por tonelada de diesel.

Cooperação militar

O presidente russo, Vladimir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping, prometeram aprofundar sua cooperação militar e bilateral.

Eles elogiaram o fortalecimento dos laços entre Moscou e Pequim em meio a “tensões geopolíticas” e uma “difícil situação internacional”. Putin expressou seu desejo de estender a colaboração militar com a China.

“Diante das crescentes tensões geopolíticas, a importância da parceria estratégica russo-chinesa está crescendo como um fator estabilizador”, disse Putin, que viu seu plano para invadir e tomar a Ucrânia ser interrompido pela forte resistência dos ucranianos e pela ajuda militar ocidental.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo