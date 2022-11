Grêmio Grêmio empresta três jogadores que se destacaram na Taça das Favelas de 2019

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os atacantes Ronald Barcellos e Guilherme Azevedo e o volante Pedro Cuiabá defenderão o Caxias Foto: Reprodução/Grêmio Os atacantes Ronald Barcellos e Guilherme Azevedo e o volante Pedro Cuiabá defenderão o Caxias (Foto: Reprodução/Grêmio Foto: Reprodução/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Três jovens do Grêmio foram emprestados para o Caxias. Ronald Barcellos, craque da Taça das Favelas de 2019, Guilherme Azevedo e Pedro Cuiabá serão repassados com contrato até o final da Série D do Brasileirão.

A confirmação sobre os empréstimos foi confirmada pelo executivo de futebol do Caxias, Marcelo Segurado, na tarde desta segunda-feira (21).

Após a Taça das Favelas em 2019, Ronald foi artilheiro da competição e foi destaque da final. O jogador despertou interesse do Flamengo, chegou atuar nas categorias sub-17 e sub-20. Desde 2021, está no Grêmio contabilizando 35 jogos, com 13 sendo pelo sub-20 e sub-23.

Após ser emprestado, Guilherme Azevedo retornou a Porto Alegre voltando Coritiba. Fora dos planos, o atacante foi emprestado para o Criciúma, sem engatar sequência. Gui Azevedo tem contrato com o Grêmio até o final de 2024. Já Pedro Cuiabá, chega ao Caxias após ter a sua melhor temporada. Disputou o Brasileiro Sub-20, Brasileiro de Aspirantes, Copa Federação e Copa São Paulo. foram 31 atuações pela base do clube gaúcho com três gols marcados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio